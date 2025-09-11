Expreso
Agentes de la Policía Militar hacen guardia frente al Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, durante el juicio del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.AFP

Bolsonaro, condenado por golpismo en Brasil

Los cinco jueces a cargo de este juicio histórico decidieron por 4 votos a 1 sentenciar al líder de la derecha y ultraderecha

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves 11 de septiembre de 2025 por haber tratado de dar un golpe de Estado contra Lula, dictaminó la corte suprema que ahora debe fijar la pena de cárcel.

Los cinco jueces a cargo de este juicio histórico decidieron por 4 votos a 1 sentenciar al líder de la derecha y ultraderecha de Brasil, a poco más de un año de las elecciones presidenciales.

Bolsonaro, de 70 años, está acusado de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La trama golpista, que habría incluido un plan para asesinar a Lula, no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar.

También fueron condenados siete coacusados, entre ellos exministros y jefes militares.

"Se formó una organización criminal armada integrada por los acusados, que deberán ser condenados por las circunstancias fácticas que considero probadas", dijo el último juez en votar, Cristiano Zanin.

Bolsonaro, en arresto domiciliario desde agosto, no participó en las audiencias en el tribunal al alegar problemas de salud.

De polo verde y pantalón negro, el líder ultraderechista se hallaba este jueves junto a su cuñado Eduardo Torres en el patio frente a su casa en Brasilia antes del inicio de la sesión, constató un periodista de la AFP.

"Llaman juicio a un proceso cuyo resultado todo el mundo ya conocía antes de que comenzara", reaccionó en X el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente.

¿Es posible una Amnistía?

Con el plan golpista, "Brasil casi volvió a una dictadura", dijo al expresar su voto el martes el juez relator del caso, Alexandre de Moraes, presunto blanco también del supuesto plan de asesinato.

El juez Flávio Dino, también favorable a una condena, advirtió por su parte que los crímenes juzgados no son susceptibles de una amnistía, en momentos en que el bolsonarismo empuja por un perdón legislativo a su líder.

A contracorriente de sus colegas, el magistrado Luiz Fux advirtió contra realizar un "juicio político" a Bolsonaro y se inclinó por absolverlo por falta de pruebas.

El juicio "entra en la historia como una de las páginas más tristes de la justicia brasileña", reaccionó por su parte el líder bolsonarista en la cámara de diputados, Luciano Zucco.

La sociedad brasileña, polarizada, se muestra dividida entre quienes consideran el juicio un ejercicio de defensa de la democracia y quienes aducen motivaciones partidistas.

