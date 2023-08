Bloqueos y protestas en Colombia contra el alza del precio de la gasolina

Centenares de transportistas y motoristas colombianos salieron este lunes 28 de agosto del 2023 a las calles de la capital y otras ciudades del país para protestar contra el alza del precio de la gasolina, provocando bloqueos y concentrándose frente al Ministerio de Transporte para exigir una negociación al Gobierno. Volquetas, camiones y motocicletas se dieron cita en las calles colombianas y en Bogotá llegaron hasta la sede de Ecopetrol para mostrar su rechazo al incremento del precio de la gasolina y lanzar una alerta de que si pasa lo mismo con el diésel no podrán seguir trabajando, aunque por el momento este hecho no se ha dado ni se espera que se dé hasta dentro de dos meses.

Los conductores llegaron hasta allí con avisos que decían "No más inseguridad" y "No más alza de combustible". "Estamos protestando por el alza de los combustibles en Colombia, porque van a subir más el precio de la gasolina cuando ya lo tenemos a precio internacional (...) y el ministro de Hacienda dice que inmediato va a subir el precio del diésel", explicó Alfonso Medrano, presidente de la Asociación colombiana de camioneros (ACC) y presidente de la Cámara Intergremial del Transporte Unidos.

No obstante, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, indicó que "el Gobierno no ha subido el precio del diésel ni ha contemplado este año aumentar los precios del diésel". "No hay ningún motivo para que los camioneros amenacen con un paro con el argumento de que están subiendo los precios del diésel", agregó Bonilla. Sin embargo, Medrano aseguró que si sube el diésel "se afecta totalmente la canasta familiar, sube la inflación y los costos operativos para nosotros son el 40 % en diésel y el 15 % en peajes", y si se llega a ese porcentaje de costos "el transporte de carga en Colombia tendría que paralizarse" porque "ya no sería un negocio rentable".

En este contexto, el gremio se adelantó a la subida del diésel, según Medrano, para pedirle al Gobierno "unas meses técnicas para definir un nuevo precio de los combustibles en Colombia", ya que "la fórmula actual" no les va a dar margen de utilidad para que puedan seguir trabajando. Ahora el galón de diésel está a 9.000 pesos colombianos (unos 2,19 dólares), según detalló Nidia Hernández, presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera-Colfecar, y temen que pueda subir hasta los 15.000 (unos 3,64 dólares), algo que no ha sido confirmado por el Gobierno.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también se refirió a las protestas y arremetió contra la senadora opositora María Fernanda Cabal, quien instigó las marchas desde sus redes sociales: "La dirigente de extrema derecha quiere que los camioneros bloqueen las carreteras para ver si recuperan el gobierno como pasó con (el expresidente chileno Salvador) Allende". "Habla del aumento en el ACPM como motivo. Que extraño en el Gobierno de ella aumentaban constantemente el ACPM y en este gobierno se ha mantenido el precio congelado. No engañen a los camioneros", indicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Entre otros políticos, el senador Jota Pe Hernández y la representante Jennifer Pedraza, promotores de la manifestación, se sumaron a las movilizaciones. Medellín, Bucaramanga y Floridablanca son algunas de las ciudades que también han notificado protestas, plantones y bloqueos.

