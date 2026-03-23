Avión choca con camión en el aeropuerto LaGuardia en New York: más de 40 heridos

Un avión de Air Canada Express colisionó con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York

Un avión de Air Canada Express, operado por Jazz Aviation, colisionó con un camión de bomberos en la pista.

El aeropuerto LaGuardia de Nueva York fue escenario de un grave accidente la noche del domingo 23 de marzo, cuando un avión de Air Canada Express, operado por Jazz Aviation, colisionó con un camión de bomberos en la pista. El impacto ocurrió alrededor de las 21:40 locales, mientras el vehículo atendía otro incidente.

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La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey confirmó que el piloto y el copiloto fallecieron en el siniestro. Además, 41 personas fueron trasladadas a hospitales, algunas con heridas graves, aunque 32 ya recibieron el alta. Dos agentes de rescate permanecen internados en estado estable y fuera de peligro. El CRJ-900, procedente de Montreal, transportaba 72 pasajeros y cuatro tripulantes.

Investigación y cierre del aeropuerto

La Autoridad Portuaria informó que el aeropuerto permanecería cerrado hasta al menos las 14:00 locales para permitir una investigación exhaustiva. El cierre ha generado cancelaciones de vuelos, retrasos y congestión vehicular en las inmediaciones de LaGuardia.

El vehículo de rescate y extinción de incendios de la Autoridad Aeroportuaria yace volcado de lado fuera de la pista 4 tras colisionar con un avión. AP

La plataforma FlightRadar24 indicó que el avión transitaba por la pista cuando golpeó al vehículo de rescate a unos 160 km/h, lo que convierte el accidente en una colisión de alta velocidad.

Pronunciamiento de Air Canada y Jazz Aviation

Air Canada emitió un comunicado en el que lamentó la pérdida de los dos pilotos y expresó sus condolencias a las familias y a la comunidad de Jazz Aviation. La aerolínea indicó que aún no puede confirmar el número exacto de víctimas y que equipos de apoyo se dirigen al lugar del accidente.

El vuelo AC8646, operado por Jazz Aviation LP, había partido de Montreal con destino a Nueva York. La lista preliminar de pasajeros señala que viajaban 76 personas, incluyendo cuatro tripulantes.

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Air Canada y Jazz Aviation confirmaron que cooperan con la Junta de Seguridad del Transporte de Canadá y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos en la investigación de las causas del accidente.

Uno de los aeropuertos más transitados

LaGuardia, ubicado en Queens, es el tercer aeropuerto más transitado de Nueva York, con 33,5 millones de pasajeros en 2024. En ese mismo año culminó una renovación de 8.000 millones de dólares, que incluyó nuevas terminales y pistas.

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El accidente ocurre en un momento en que la terminal enfrentaba interrupciones por mal tiempo y largas filas en los controles de seguridad, debido a problemas de financiamiento de la agencia estadounidense encargada de la seguridad aeroportuaria.

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