Ecuador restringe el despacho de gasolina de avión

La escasez podría afectar la conectividad que brindan importantes aeropuertos como los de Guayaquil y Quito

El aeropuerto de Quito y el de Guayaquil serán de los perjudicados.

A partir del sábado 21 de marzo, en Ecuador se restringe el despacho de gasolina de avión, Jet A1, en todos los aeropuertos del país, ante problemas de producción y demoras en la importación de combustible, según ha informado el periodista especialista en temas aeronáuticos, Nicolás Larenas.

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“Tras la emisión del NOTAM A0817/26, se confirma una reducción drástica en la disponibilidad de combustibles de avión (Jet A-1) en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo (SEGU) de Guayaquil, una medida que se extiende al resto de los terminales estratégicos del país como Quito, Manta y Cuenca ante el desabastecimiento generalizado”, según menciona en su blog el analista, en el que además afirma que la conectividad aérea en el país entraría en una fase de contingencia crítica.

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La medida golpea especialmente a las terminales aéreas de Guayaquil, Quito, Manta y Cuenca, ya que son las estaciones que cuentan con la distribución de Jet A1 y las que abastecen al resto de aeropuertos que existen en el país.

La emisión del NOTAM A0817/26 indica y oficializa que el suministro de combustible en estas estaciones se limita al 50 % de su capacidad habitual debido a la escasez. Una medida temporal que será aplicada hasta el próximo sábado 28 de marzo.

La notificación además indica que se dará prioridad absoluta a vuelos de ambulancia aérea (MEDEVAC), vuelos de Estado y emergencias y por lo tanto los otros deben planificar estrategias de tankering.

“Esta técnica de tankering consiste en que la aeronave cargue combustible adicional en su aeropuerto de origen (fuera de Ecuador) o en aeropuertos alternos para cubrir el trayecto de ida y vuelta sin necesidad de cargar combustible en los terminales restringidos”, explica Larenas.

Si bien el tankering garantiza la operación, el experto añade que aquello implica que el avión vuele con un peso excedente considerable, lo que genera un ‘castigo de combustible’, ya que la aeronave consume más energía para transportar ese peso extra, elevando los costos operativos y la huella de carbono de la operación.

Estas limitaciones en el abastecimiento del combustible son anunciadas después de la ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Inés Manzano, asegurara que el suministro de combustibles está garantizado en el país.

¿Qué medidas deben tomar las aerolíneas para evitar cancelar vuelos?

Además del tankering, las aerolíneas deberán tomar otras medidas para no tener que cancelar vuelos debido a la falta de combustible en Ecuador. Entre las medidas que normalmente son tomadas por dichas compañías, explica Larenas, están:

Restricciones de carga y pasajeros: al no poder repostar el combustible necesario para rutas largas, las aeronaves podrían verse obligadas a despegar con menos peso (payload), afectando la disponibilidad de asientos o el transporte de carga.

Escalas técnicas no programadas: vuelos que normalmente son directos podrían requerir paradas técnicas en países vecinos para reabastecerse, aumentando los tiempos de vuelo.

Riesgo de cancelaciones: operadores que no logren asegurar combustible suficiente para el retorno podrían verse forzados a reprogramar o suspender frecuencias.

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