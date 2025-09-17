Así era el restaurante ecuatoriano que se incendió en Madrid y que dejó nueve heridos

El Ñaño Madrid era una apuesta gastronómica ecuatoriana ubicada en la calle Amador de los Ríos, a pocos pasos de la plaza Colón, en el distrito de Chamberí. El restaurante ofrecía platos típicos como encebollado, ceviches, hornado y llapingachos, con una estética moderna y un ambiente pensado para atraer tanto a la comunidad latina como al público madrileño.

(Te invitamos a leer: Incendio de restaurante ecuatoriano en Madrid deja nueve bomberos heridos, dos graves)

El local formaba parte de El Ñaño Group, liderado por el chef ecuatoriano Eloy Mera, quien consolidó su éxito en Barcelona con tres restaurantes y una facturación anual de más de 10 millones de euros según Forbes Ecuador. El establecimiento de Madrid fue inaugurado como parte de su expansión internacional, con una inversión de al menos 300.000 dólares por parte de un empresario colombiano.

#Incendio en cocina de un restaurante. Calle Amador de los Ríos, Chamberí.



18 dotaciones de @BomberosMad extinguen un fuego que ha provocado una gran cantidad de humo y de calorías en el interior. @SAMUR_PC atiende a 6 Bomberos, dos de ellos han sido trasladados graves. pic.twitter.com/ukh4YKQhbe — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 16, 2025

¿Qué ocurrió en el incendio?

El martes 16 de septiembre de 2025, un incendio se desató en la cocina del restaurante, específicamente en la campana extractora. El fuego provocó una intensa humareda y altas temperaturas que dificultaron el acceso de los equipos de emergencia. En total, 18 bomberos acudieron al lugar para controlar el siniestro.

Durante la operación, nueve bomberos resultaron heridos: dos de ellos sufrieron quemaduras graves e inhalación de humo, mientras que los otros siete presentaron lesiones leves. Todos fueron atendidos por el Samur, y los casos más graves fueron trasladados al Hospital Universitario La Paz.

El Ñaño Madrid combinaba gastronomía ecuatoriana en pleno corazón de Chamberí. TRIPADVISOR

El sueño gastronómico que se apagó

El Ñaño Madrid había generado buenas críticas desde su apertura, especialmente entre la comunidad ecuatoriana y latinoamericana residente en la capital española. Sin embargo, tras menos de dos años de funcionamiento, el local no logró consolidarse como referente gastronómico en la ciudad.

El incendio ha obligado al cierre temporal del restaurante, justo cuando El Ñaño Group se preparaba para abrir una nueva sede en Miami y proyectaba futuras aperturas en París y Londres. El incidente representa un duro golpe para la expansión internacional del grupo.

El Ñaño Madrid muestra el querer posicionar la gastronomía ecuatoriana en Europa. El incendio que dejó nueve bomberos heridos ha puesto en pausa ese proyecto, pero también ha visibilizado el esfuerzo de emprendedores ecuatorianos por abrirse camino en escenarios internacionales.

