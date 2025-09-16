Incendio de restaurante ecuatoriano en Madrid deja nueve bomberos heridos, dos graves

El fuego se originó en la cocina del restaurante El Ñaño, en Chamberí. Dos bomberos están en estado grave tras la emergencia

El Ñaño Madrid, restaurante de comida ecuatoriana, fue el epicentro del incendio que dejó nueve bomberos heridos.

Una emergencia se registró este martes 16 de septiembre de 2025 en el distrito madrileño de Chamberí, cuando un incendio se desató en el restaurante El Ñaño, especializado en comida ecuatoriana. El siniestro dejó nueve bomberos heridos, dos de ellos en estado grave.

El Ñaño Madrid, ubicado en la calle Amador de los Ríos, es un restaurante que representa la gastronomía ecuatoriana en la capital española. Aunque no se ha confirmado públicamente la identidad de sus propietarios, medios locales señalan que el establecimiento es gestionado por ciudadanos ecuatorianos residentes en España.

¿Cómo se originó el incendio?

El fuego comenzó alrededor de las 12:15 en la campana extractora de la cocina, generando una intensa acumulación de humo y calor. El local se encontraba vacío al momento del incidente, lo que evitó víctimas civiles. Sin embargo, la intervención de los bomberos fue compleja debido a las condiciones internas del restaurante.

Durante las labores de extinción, dos bomberos sufrieron quemaduras graves en las manos y fueron trasladados al Hospital Universitario La Paz. Otros siete presentaron síntomas de estrés térmico e inhalación de humo, y fueron atendidos en distintos centros médicos de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid destacó la rápida respuesta de los equipos de emergencia, que evitaron que el fuego se propagara a edificios cercanos. La zona fue acordonada durante varias horas mientras se realizaban tareas de ventilación y evaluación estructural.

También, se anunció la apertura de una investigación para determinar las causas exactas del incendio y revisar las condiciones de seguridad del establecimiento.

El incendio en El Ñaño Madrid muestra los riesgos que enfrentan los cuerpos de emergencia en su labor diaria. Si bien no hubo víctimas civiles, esto dejó bomberos heridos y dos en estado grave dejando una alerta sobre la importancia de contar con sistemas de seguridad adecuados en locales comerciales.

