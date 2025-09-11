Bomberos sofocan un incendio en una bodega del sur de Guayaquil

La emergencia se registró en un galpón que almacenaba materiales plásticos y cartones

Un incendio estructural en una bodega ubicada en el sur de Guayaquil fue controlado la tarde de este 11 de septiembre por unidades del Cuerpo de Bomberos. El siniestro, que generó una densa columna de humo, no dejó personas heridas y movilizó a un importante contingente de rescatistas a las calles Domingo Comín y Thomas Wright.

¿Cómo sucedió el incendio?

La alerta se activó como un "incendio estructural alarma dos", lo que motivó el despacho inmediato de siete unidades de combate, un vehículo tipo escalera y una ambulancia para atender la emergencia. La columna de humo que salía del galpón era visible desde varios puntos del sector, generando preocupación entre los moradores y transeúntes.

[AHORA] 🚨



Atendemos alarma dos de incendio estructural en calles Domingo Comin y Thomas Wright.



Despachamos siete unidades de combate, un vehículo escalera y una ambulancia.



Información en desarrollo…#BCBGInforma pic.twitter.com/NAJAXbiAvw — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) September 11, 2025

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó a través de sus canales oficiales que, para poder acceder al foco del fuego, sus unidades tuvieron que realizar boquetes en una de las paredes del galpón. A los recursos iniciales se sumaron un camión cisterna, dos vehículos de rescate y una ambulancia adicional, completando un equipo de 50 bomberos en el lugar.

Una vez en el interior, los equipos procedieron con las labores de extinción directa del fuego, ventilación para despejar el humo y remoción de escombros para asegurar que no existieran focos secundarios. Según el informe preliminar, en la bodega se almacenaban principalmente materiales plásticos y cartones, lo que contribuyó a la combustión.

Tras varios minutos de intenso trabajo, la institución confirmó que la emergencia se encontraba controlada y que, afortunadamente, no se reportaron personas heridas o afectadas por la inhalación de humo.

