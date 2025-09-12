Incendio consume parte del bosque seco en el kilómetro 60 de la vía a la Costa

Ilustración hecha con IA. Parte de bosque seco está en riesgo por el fuego

Un incendio forestal consume la vegetación del bosque seco a la altura del kilómetro 60 de la vía a la Costa, en la comuna Mamey. La alerta sobre el fuego, que avanza en una zona de alto valor ecológico, se registró al mediodía de este viernes 12 de septiembre, en plena época seca.

¿Cuál es el presunto origen del fuego?

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil confirmó a EXPRESO que varias de sus unidades especializadas se encuentran en el sitio trabajando para controlar la quema y evitar que se propague a zonas pobladas o de cultivos.

La denuncia sobre el incendio la realizó la organización Proyecto Sacha a través de sus redes sociales, a las 12:43. En su publicación, la entidad aseguró que el fuego era producto de la "irresponsabilidad de una finca exportadora de pitahaya" y solicitó auxilio a las autoridades competentes.

Esta zona es especialmente sensible, ya que el fuego se desarrolla en las cercanías del centro de rehabilitación de fauna silvestre que maneja la misma organización.

Al momento, los equipos continúan trabajando en el sitio. La prioridad, según detalló la institución, es proteger los sembríos y las viviendas cercanas al área afectada. El bosque seco del Chongón-Colonche es un hábitat protegido y rico en fauna, por lo que el impacto ambiental de estos incendios, agravados por la sequía, es una preocupación constante.

Estamos en temporada de incendios, hay altísimas temperaturas en Guayaquil.

Les pedimos estar alerta y llamar al 911 de inmediato, además de difundir por redes.

Muchos animales silvestres en la zona, que seguro son víctimas de estos irresponsables https://t.co/0MY2SvUo7n — La Revolución Animal (@RescateAnimalEC) September 12, 2025

