Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Incendio
Ilustración hecha con IA. Parte de bosque seco está en riesgo por el fuegoIlustración referencial / GROK

Incendio consume parte del bosque seco en el kilómetro 60 de la vía a la Costa

Bomberos de Guayaquil combaten las llamas en la comuna Mamey

Un incendio forestal consume la vegetación del bosque seco a la altura del kilómetro 60 de la vía a la Costa, en la comuna Mamey. La alerta sobre el fuego, que avanza en una zona de alto valor ecológico, se registró al mediodía de este viernes 12 de septiembre, en plena época seca.

RELACIONADAS

¿Cuál es el presunto origen del fuego?

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil confirmó a EXPRESO que varias de sus unidades especializadas se encuentran en el sitio trabajando para controlar la quema y evitar que se propague a zonas pobladas o de cultivos.

Kennedy suicidio

Agentes evitan que mujer atente contra su vida en paso elevado al norte de Guayaquil

Leer más

La denuncia sobre el incendio la realizó la organización Proyecto Sacha a través de sus redes sociales, a las 12:43. En su publicación, la entidad aseguró que el fuego era producto de la "irresponsabilidad de una finca exportadora de pitahaya" y solicitó auxilio a las autoridades competentes.

Esta zona es especialmente sensible, ya que el fuego se desarrolla en las cercanías del centro de rehabilitación de fauna silvestre que maneja la misma organización.

Al momento, los equipos continúan trabajando en el sitio. La prioridad, según detalló la institución, es proteger los sembríos y las viviendas cercanas al área afectada. El bosque seco del Chongón-Colonche es un hábitat protegido y rico en fauna, por lo que el impacto ambiental de estos incendios, agravados por la sequía, es una preocupación constante.

RELACIONADAS

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO! 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Exposur 2025 en Quito: horarios, actividades y todo lo que debes saber para la feria

  2. Nuevos cierres viales en Guayaquil: estas son las calles que estarán bloqueadas

  3. Alertan sobre fraude con códigos QR en paquetes postales enviados en EE.UU.

  4. Conducir en estado etílico ha causado 335 siniestros en Quito en lo que va de 2025

  5. Reina de Guayaquil: Aquiles Álvarez lanza ironía y José Julio Neira le contesta

LO MÁS VISTO

  1. Retrasos en la devolución del IVA: qué deben saber los adultos mayores en 2025

  2. La celebración de Kendry Páez tras la victoria ante Argentina sorprende a todos

  3. Precio de la gasolina en Ecuador: así quedan los valores desde este 12 de septiembre

  4. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  5. Noboa fomenta la ignorancia para ganar la consulta popular | Por Roberto Aguilar

Te recomendamos