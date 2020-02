Argentina: El duro relato de la madre de la niña abusada por su tío

Argentina: Niña de 12 años grabó a su abusador para denunciarlo Leer más

"Ver a nuestra hija hablar y relatar esto es algo totalmente doloroso", fueron las palabras de Daniela, madre de la niña de 12 años que era abusada por su tío y que logró evidenciarlo con una grabación.

En entrevista para el canal de televisión argentino TN, la madre comentó: "Cuesta horrores entender esto. Como papás siempre le creímos a ella, pero no podíamos entender que algo así pueda pasar con un familiar de tanta confianza".

El tío de la víctima se llama Leandro Martínez, de 43 años, marido de la prima hermana de Pablo, su papá, y se encuentra prófugo desde hace casi un mes. Por este motivo, los padres decidieron hacer público el caso.

En el verano de 2018, la víctima les contó a sus padres que Leandro la había tocado cuando estaba en la cama. "Es el hecho más grave que recuerda. Desde ese momento no fue más a dormir", explicó.

Entonces, la decisión de los padres fue comunicarle la situación a la psicóloga de la niña para que "lo trabajara" en terapia. "Uno piensa que no puede ser, que tal vez ella se confundió, que fue otra cosa", señaló Daniela.

Los padres decidieron acudir a la justicia a partir del momento en que la víctima les mostró una grabación que ella misma planeó, en la que se ve claramente el abuso.

"Es una situación puntual, en la que ingresan a la habitación de mi hija, él la sostiene del brazo, en un tironeo. Mientras tanto le toca la cola, y luego empieza a descender. No quedan dudas", expresa Daniela al describir el video.

Por otro lado, en entrevista con Infobae la madre de la niña destaca la determinación de su hija para enfrentar la situación. “Me emociono por la valentía que tuvo mi hija de hacer lo que hizo. Me acuerdo del momento en que hablé con ella después de ver los videos y te juro que me quede en shock. No supe qué decirle a mi nena. Sentía bronca, impotencia, de todo. Fue un dolor inmenso porque el culpable era parte de nuestra familia. Mi hija entró a su casamiento tirando pétalos de rosa y él le hizo esto”, dijo.

Según el testimonio de Daniela, el acusado trabaja en una empresa multinacional y se encuentra en una posición económica que podría facilitar la fuga. "Tengo entendido que viaja mucho al interior, y al exterior también, tiene medios como para escaparse".