El mayor corte eléctrico de este lunes apagará más de un 55 % de Cuba

La estatal Unión Eléctrica estimó un fuerte déficit de generación por falta de combustible y fallas en termoeléctricas

Ocho de 16 termoeléctricas están fuera de servicio por averías o mantenimiento en Cuba. Para este lunes 16 de febrero se prevé un corte de energía masivo en la isla.

Cuba tendrá prolongados apagones este lunes 16 de febrero que podrían dejar sin electricidad a más del 55 % del país en el momento de mayor demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE). La isla atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada por la escasez de combustible y las tensiones con Estados Unidos, lo que ha disparado los cortes de luz y el malestar social.

Récord histórico y medidas de emergencia

El 31 de enero se registró el mayor apagón simultáneo desde que se publican estadísticas energéticas, con el 63 % del país sin corriente. Ante el deterioro del sistema, el Gobierno activó un paquete de medidas de emergencia para subsistir con menor disponibilidad de petróleo del exterior, en un contexto en el que la isla apenas produce un tercio de sus necesidades energéticas.

Déficit eléctrico y fallas en generación

La UNE prevé para la tarde-noche una capacidad de generación de 1.457 MW frente a una demanda de 3.180 MW, lo que implicaría un déficit de 1.723 MW y desconexiones estimadas de 1.753 MW. Ocho de las 16 unidades termoeléctricas están fuera de servicio por averías o mantenimiento, una fuente que representa cerca del 40 % del mix energético nacional.

Otro 40 % del sistema dependía de la generación distribuida, que lleva semanas detenida por la falta de combustible. Aunque la producción solar ha crecido con el plan de instalar cerca de un centenar de parques con apoyo de Pekín, el sistema carece de baterías suficientes para almacenar la energía producida.

Infrafinanciación y efectos económicos

Expertos atribuyen la crisis a décadas de infrafinanciación del sector eléctrico estatal, que requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para su recuperación. El Gobierno, por su parte, señala a las sanciones estadounidenses como causa principal. Los apagones diarios han afectado gravemente la economía, que se ha contraído más del 15 % desde 2020, y han sido detonante de las mayores protestas recientes.

