Activistas mexicanos denuncian "paz simulada" ante escalada de violencia en el país

México acumula más de 350.000 asesinados y 133.000 desaparecidos, cifras que eclipsan en víctimas a dictaduras del Cono Sur

Una persona coloca una vela en un mural por la memoria del padre Marcelo Pérez este lunes, en San Cristóbal de las Casas (México).

Activistas mexicanos denunciaron el lunes, 27 de octubre de 2025, que el Gobierno ha impuesto una "paz simulada" ante la creciente violencia en el país, durante un encuentro de la Plataforma para la Construcción de Paz en México, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, sur de México.

La plataforma, conformada por unas 20 organizaciones, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a abandonar la narrativa "triunfalista" en temas de seguridad, y colocar a las víctimas y a las comunidades en las decisiones.

Pedro Alfaro, representante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), expuso que la Administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum "ha montado un aparato de mercadotecnia que impone el rostro de la paz y la justicia".

El activista consideró que este aparato es un legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien "no solo dejó una herencia de violencia estructural, sino también una fractura ética en la relación entre el Estado y la sociedad".

El defensor de derechos humanos señaló además que en Chiapas "la violencia no ha cesado" sino que "se ha reconfigurado" y "hoy se administra desde pactos silenciosos e institucionales, bajo un discurso gubernamental que niega lo evidente".

"¿De qué paz está hablando el gobierno? Una paz sin diálogo, sin reconocimiento y sin reparación, no es paz; es vigilancia y administración del miedo", cuestionó Alfaro.

El país más peligroso para sacerdotes

Por su parte, Guillermo Trejo, profesor de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, apuntó que México pasó de tener seis carteles de la droga en 2006 a más de 450 organizaciones criminales en las últimas dos décadas.

Enfatizó que los conflictos derivados del crimen han dejado más de 350.000 personas asesinadas, desde 1979, así como más de 133.000 desaparecidos, desde la década de 1950, cifras mayores a las registradas durante las dictaduras en Guatemala, Chile y Argentina.

Asimismo, expuso que, de continuar la tendencia actual, al terminar el mandato de Sheinbaum, en 2030, el país habrá "alcanzado los niveles de letalidad que tuvo Colombia en más de 50 años de guerras civiles".

"En este contexto de desaparición y muerte, resulta complejo escuchar a los gobiernos declarar que nuestras comunidades viven en contextos de paz", lamentó Trejo, al considerar que "la paz no se decreta desde arriba y solo puede construirse desde las víctimas y sus comunidades".

Además, advirtió que México "es el país más peligroso del hemisferio occidental para sacerdotes católicos", y que la violencia ha impuesto "silencios enteros en comunidades donde ni siquiera se atreven a denunciar desapariciones o extorsiones por miedo a las represalias".

Desde 1990, en México han sido asesinados 80 sacerdotes, religiosos y laicos, según datos del Centro Católico Multimedial (CCM).

El Gobierno de México ha defendido su estrategia de seguridad para pacificar el país, y el 22 de octubre pasado reportó una reducción del 32 % en el promedio diario de homicidios dolosos, lo que representa 27 casos menos por día, respecto a septiembre de 2024.

