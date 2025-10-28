Megaoperación contra el crimen en Rio de Janeiro deja una veintena de muertos

Unos 2.500 uniformados participan de este operativo para "combatir la expansión territorial del Comando Vermelho"

Integrantes de la Policía de Río de Janeiro trasladan a un grupo de personas durante un operativo este martes, en Río de Janeiro (Brasil).

Rio de Janeiro registró el martes 28 de octubre de 2025 escenas de guerra, con al menos 18 presuntos criminales y varios policías muertos en "la mayor operación en la historia" de la ciudad contra el narcotráfico, según las autoridades.

Las operaciones policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas de la ciudad postal de Brasil, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

"Hay (...) 18 criminales neutralizados", dijo el gobernador de Rio de Janeiro, Claudio Castro, en una rueda de prensa.

"Lamentablemente, las muertes también han afectado a nuestros policías. Hay policías fallecidos", agregó, sin dar una cifra.

Unos 2.500 uniformados participan de este operativo para "combatir la expansión territorial del Comando Vermelho", la mayor organización criminal de Rio de Janeiro, indicó el gobierno estatal en X.

Al menos veinte personas mueren y medio centenar resultan detenidas en medio de una gran operación policial contra el Comando Vermelho, una de las más poderosas bandas del crimen organizado de Río de Janeiro. https://t.co/is6Mu55ftd — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 28, 2025

200.000 afectados

Lula da Silva frena desalojo de favela en São Paulo tras represión policial Leer más

La fuerza pública ingresó en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y da Penha, en el norte de la ciudad, a bordo de 32 vehículos blindados.

RELACIONADAS Derriban en favela de Río una urbanización de lujo construida con dinero del narco

Allí han decomisado "una gran cantidad de droga", afirmó sin dar más detalles Castro, aliado político del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

81 personas fueron detenidas y la policía incautó 42 fusiles, según el gobierno estatal.

Dos helicópteros y varios drones acompañan el operativo, que sigue en desarrollo.

Un fotógrafo de la AFP vio como decenas de policías fuertemente armados en la favela Vila Cruzeiro, en Penha, se llevaban a varios hombres detenidos, en su mayoría descalzos y sin camiseta.

Ráfagas de disparos siguen atemorizando a la población de la zona y los comercios están cerrados, observó la AFP.

"Más de 200.000 residentes siguen afectados por escuelas cerradas, autobuses desviados y unidades de salud con servicios suspendidos", indicó la asamblea legislativa del estado.

De su lado, Castro afirmó que "los batallones están en estado de atención y alerta ante posibles represalias".

Un integrante de la Policía de Río de Janeiro camina junto a un vehículo incinerado este martes, en Río de Janeiro (Brasil). EFE

É assim que a polícia do Rio de Janeiro é recebida por criminosos: com bombas lançadas por drones. Esse é o tamanho do desafio que enfrentamos. Não é mais crime comum, é narcoterrorismo. pic.twitter.com/ACZ86gLlM1 — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) October 28, 2025

Bombas desde drones

El gobernador publicó además un video en X de un dron lanzando un proyectil desde el cielo.

Río de Janeiro dará 1.000 dólares a sus policías por cada fusil que decomisen Leer más

"Es así como la policía de Rio de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones (...) No es crimen común, es narcoterrorismo", dijo.

RELACIONADAS Al menos diez muertos deja una operación antinarcóticos en una favela de Brasil

Según Castro la operación en curso "es mayor que la de 2010".

Ese año hubo un despliegue espectacular en el que policías y militares retomaron el control de esa misma zona luego de enfrentamientos que dejaron una treintena de muertos.

La corte suprema de Brasil impuso en 2020 algunas restricciones a los operativos en las favelas, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas o centros de salud.

🇧🇷| AHORA: Caos total en Río de Janeiro: la facción criminal Comando Vermelho (CV) ha impuesto un bloqueo total de la ciudad, cerrando calles y avenidas con barricadas y autobuses incendiados tras una operación policial contra el narcotráfico. Videos difundidos muestran un… pic.twitter.com/XSO3O6eGaV — Radar Austral (@RadarAustral_) October 28, 2025

Estas medidas fueron levantadas este año por decisión del supremo.

Especialistas y organizaciones de derechos humanos critican este tipo de operativos porque tienen una baja eficacia contra las organizaciones criminales.

Exigiremos "explicaciones sobre las circunstancias de la acción, que convirtió nuevamente a las favelas de Rio en escenario de guerra y barbarie", dijo a la AFP por escrito la diputada Dani Monteiro, presidenta de la comisión de derechos humanos de asamblea legislativa.

En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Rio, casi dos por día.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!