Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Mundo, Brasil, Megaoperativo, Bandas armadas
Integrantes de la Policía de Río de Janeiro trasladan a un grupo de personas durante un operativo este martes, en Río de Janeiro (Brasil).EFE

Megaoperación contra el crimen en Rio de Janeiro deja una veintena de muertos

Unos 2.500 uniformados participan de este operativo para "combatir la expansión territorial del Comando Vermelho"

Rio de Janeiro registró el martes 28 de octubre de 2025 escenas de guerra, con al menos 18 presuntos criminales y varios policías muertos en "la mayor operación en la historia" de la ciudad contra el narcotráfico, según las autoridades.

RELACIONADAS

Las operaciones policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas de la ciudad postal de Brasil, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

"Hay (...) 18 criminales neutralizados", dijo el gobernador de Rio de Janeiro, Claudio Castro, en una rueda de prensa.

"Lamentablemente, las muertes también han afectado a nuestros policías. Hay policías fallecidos", agregó, sin dar una cifra.

Unos 2.500 uniformados participan de este operativo para "combatir la expansión territorial del Comando Vermelho", la mayor organización criminal de Rio de Janeiro, indicó el gobierno estatal en X.

200.000 afectados

favela sao paulo

Lula da Silva frena desalojo de favela en São Paulo tras represión policial

Leer más

La fuerza pública ingresó en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y da Penha, en el norte de la ciudad, a bordo de 32 vehículos blindados.

RELACIONADAS

Allí han decomisado "una gran cantidad de droga", afirmó sin dar más detalles Castro, aliado político del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

81 personas fueron detenidas y la policía incautó 42 fusiles, según el gobierno estatal.

Dos helicópteros y varios drones acompañan el operativo, que sigue en desarrollo.

Un fotógrafo de la AFP vio como decenas de policías fuertemente armados en la favela Vila Cruzeiro, en Penha, se llevaban a varios hombres detenidos, en su mayoría descalzos y sin camiseta.

Ráfagas de disparos siguen atemorizando a la población de la zona y los comercios están cerrados, observó la AFP.

"Más de 200.000 residentes siguen afectados por escuelas cerradas, autobuses desviados y unidades de salud con servicios suspendidos", indicó la asamblea legislativa del estado.

De su lado, Castro afirmó que "los batallones están en estado de atención y alerta ante posibles represalias".

Mundo, Brasil, Megaoperativo, Bandas armadas
Un integrante de la Policía de Río de Janeiro camina junto a un vehículo incinerado este martes, en Río de Janeiro (Brasil).EFE

Bombas desde drones

El gobernador publicó además un video en X de un dron lanzando un proyectil desde el cielo.

Policías de Brasil

Río de Janeiro dará 1.000 dólares a sus policías por cada fusil que decomisen

Leer más

"Es así como la policía de Rio de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones (...) No es crimen común, es narcoterrorismo", dijo.

RELACIONADAS

Según Castro la operación en curso "es mayor que la de 2010".

Ese año hubo un despliegue espectacular en el que policías y militares retomaron el control de esa misma zona luego de enfrentamientos que dejaron una treintena de muertos.

La corte suprema de Brasil impuso en 2020 algunas restricciones a los operativos en las favelas, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas o centros de salud.

Estas medidas fueron levantadas este año por decisión del supremo.

Especialistas y organizaciones de derechos humanos critican este tipo de operativos porque tienen una baja eficacia contra las organizaciones criminales.

Exigiremos "explicaciones sobre las circunstancias de la acción, que convirtió nuevamente a las favelas de Rio en escenario de guerra y barbarie", dijo a la AFP por escrito la diputada Dani Monteiro, presidenta de la comisión de derechos humanos de asamblea legislativa.

En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Rio, casi dos por día.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Megaoperación contra el crimen en Rio de Janeiro deja una veintena de muertos

  2. Incendio en Guayaquil: radiotécnico arriesga su vida para rescatar a su hija

  3. Urdesa: El Municipio ejecuta más de 300 operativos por presuntas discotecas ilegales

  4. Historia del IESS: ¿Ha evolucionado la atención médica en Ecuador?

  5. Israel acusa a Hamás de violar alto el fuego y ordena poderosos bombardeos en Gaza

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. Jubilados del IESS piden que la pensión mínima sea un sueldo básico

  3. Perú blinda la inversión minera y opaca a Ecuador

  4. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  5. Daniel Noboa y su plan de quitar la salud al IESS: así se divide opinión en Ecuador

Te recomendamos