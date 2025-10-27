Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

bloqueo de transportistas México
Fotografía aérea del colapso del tránsito debido a un bloqueo de transportistas de agua este lunes, en una carretera del municipio de Lerma (México).EFE

Operadores de pipas de agua bloquean calles en México tras intervención de pozos

El operativo en 160 tomas de agua y 250 pipas desata protestas y cierres viales; exigen solución a gobernadora Delfina Gómez

Operadores de camiones cisterna que se dedican al transporte de agua en el Estado de México, vecino a la capital, cerraron avenidas en varios municipios de la entidad en protesta por la intervención de más de 160 pozos y tomas de agua relacionados con la extracción, sobreexplotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal del vital líquido.

RELACIONADAS

Desde tempranas horas, del lunes 27 de octubre de 2025, los manifestantes bloquearon los accesos en calles de los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Texcoco, lo cual provocó caos vial y que miles de conductores quedaran varados en el camino.

El viernes, autoridades del Estado de México de manera simultánea intervinieron 160 pozos y tomas de agua en 48 municipios de la entidad, los cuales, según la Fiscalía estatal, estaban relacionados con la extracción, sobreexplotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal del líquido.

Además de la intervención de los pozos, se aseguraron más de 250 pipas y transportes de agua, incluyendo tipo tráiler, por su probable relación con actividades ilícitas de acaparamiento, distribución y venta de agua potable, según informó la Fiscalía.

Denuncian comercio ilícito agua

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que durante su gira del fin de semana por el Estado de México, fue abordada por los piperos y se acordó que Delfina Gómez, gobernadora de este estado, será quien los atienda.

EE.UU.

Los retrasos en vuelos en EE.UU. empeorarán por cierre del Gobierno federal

Leer más

“Nos detuvieron para decirnos que ellos sí tenían permiso, entonces estaba la gobernadora (Delfina Gómez), planteó que los iba a recibir el día de hoy y le pedí a Conagua (Comisión Nacional del Agua) que estuviera cerca del gobierno del Estado de México, para poder proporcionar cualquier información”, dijo.

RELACIONADAS

Sin embargo, los manifestantes aseguraron que no levantarán los bloqueos hasta que sus dirigentes logren un acuerdo con las autoridades.

En paralelo, el Gobierno del Estado de México confirmó denuncias penales por el comercio ilícito del agua en la entidad.

Entre los municipios afectados por este delito se encuentran Valle del Bravo, Chalco, Lerma, Naucalpan, Teotihuacán, Texcoco, Toluca, Tultepec o San Martín de las Pirámides.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El proyecto que salvó del barro miles de fotos tras las inundaciones en España

  2. Guayaquil, ciudad en alerta: cómo el terror está afectando la salud mental

  3. Así multa la Policía: las infracciones que no puedes ignorar en Durán

  4. Jóvenes en Acción: 8.000 personas se integran al MSP para tareas de salud comunitaria

  5. Operadores de pipas de agua bloquean calles en México tras intervención de pozos

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  3. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  4. Jubilados del IESS piden que la pensión mínima sea un sueldo básico

  5. ¿Qué efectos genera la restricción de la ATM en la Terminal Terrestre de Guayaquil?

Te recomendamos