8 estados de EE. UU. bajo alerta invernal: nevadas y heladas amenazan la seguridad

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre nieve y heladas en zonas urbanas y rurales de ocho estados

Las nevadas y heladas podrían acumular hasta 15 cm de nieve en zonas montañosas de ocho estados de EE. UU.

La llegada anticipada de una masa de aire polar ha activado alertas invernales en ocho estados de Estados Unidos. Las autoridades meteorológicas advierten sobre intensas nevadas y heladas que podrían afectar la seguridad vial, los cultivos y la infraestructura expuesta. El fenómeno climático, que se adelanta a la temporada habitual, ha generado preocupación entre residentes y organismos de emergencia.

¿Qué estados están bajo alerta?

Las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) incluyen a Alaska, Colorado, Nueva York, Vermont, New Hampshire, Pensilvania, Maine y Massachusetts. En zonas de montaña, se prevé una acumulación de nieve de hasta 15 centímetros, mientras que en áreas urbanas y rurales se esperan heladas que podrían alterar el tránsito y las actividades cotidianas.

¿Qué riesgos implica el fenómeno?

Las condiciones climáticas cambiantes podrían provocar accidentes viales, daños en cultivos sensibles y afectaciones en redes eléctricas. En Alaska central, se emitió una alerta específica para el área del resort Chena Hot Springs y su carretera, donde se anticipan temperaturas extremas y visibilidad reducida.

¿Qué medidas se han tomado?

El Servicio Meteorologico Nacional (NWS) ha instado a la población a, evitar desplazamientos innecesarios, preparar suministros básicos y seguir los canales oficiales de información. Equipos de emergencia se mantienen desplegados en zonas críticas, mientras se monitorean las condiciones meteorológicas para emitir actualizaciones en tiempo real.

A Pacific storm will move into California this week. Mountain snow may impact travel through some of the passes. Brush up on winter safety tips: https://t.co/trLi6j5IEU pic.twitter.com/lleVy6Vm2J — National Weather Service (@NWS) October 13, 2025

Las nevadas y heladas tempranas alteran la rutina de miles de ciudadanos, y ponen a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades. Ante este panorama, se recomienda mantenerse informado y tomar medidas preventivas para evitar incidentes.

