Alerta invernal en Estados Unidos
Las nevadas y heladas podrían acumular hasta 15 cm de nieve en zonas montañosas de ocho estados de EE. UU.CANVA

8 estados de EE. UU. bajo alerta invernal: nevadas y heladas amenazan la seguridad

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre nieve y heladas en zonas urbanas y rurales de ocho estados

La llegada anticipada de una masa de aire polar ha activado alertas invernales en ocho estados de Estados Unidos. Las autoridades meteorológicas advierten sobre intensas nevadas y heladas que podrían afectar la seguridad vial, los cultivos y la infraestructura expuesta. El fenómeno climático, que se adelanta a la temporada habitual, ha generado preocupación entre residentes y organismos de emergencia.

(Te puede interesar: Alerta por frente frío en EE. UU.: ciudades que tendrán nieve en febrero)

¿Qué estados están bajo alerta?

Las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) incluyen a Alaska, Colorado, Nueva York, Vermont, New Hampshire, Pensilvania, Maine y Massachusetts. En zonas de montaña, se prevé una acumulación de nieve de hasta 15 centímetros, mientras que en áreas urbanas y rurales se esperan heladas que podrían alterar el tránsito y las actividades cotidianas.

¿Qué riesgos implica el fenómeno?

Las condiciones climáticas cambiantes podrían provocar accidentes viales, daños en cultivos sensibles y afectaciones en redes eléctricas. En Alaska central, se emitió una alerta específica para el área del resort Chena Hot Springs y su carretera, donde se anticipan temperaturas extremas y visibilidad reducida.

¿Qué medidas se han tomado?

El Servicio Meteorologico Nacional (NWS) ha instado a la población a, evitar desplazamientos innecesarios, preparar suministros básicos y seguir los canales oficiales de información. Equipos de emergencia se mantienen desplegados en zonas críticas, mientras se monitorean las condiciones meteorológicas para emitir actualizaciones en tiempo real.

 Las nevadas y heladas tempranas alteran la rutina de miles de ciudadanos, y ponen a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades. Ante este panorama, se recomienda mantenerse informado y tomar medidas preventivas para evitar incidentes.

