8 estados de EE. UU. bajo alerta invernal: nevadas y heladas amenazan la seguridad
El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre nieve y heladas en zonas urbanas y rurales de ocho estados
La llegada anticipada de una masa de aire polar ha activado alertas invernales en ocho estados de Estados Unidos. Las autoridades meteorológicas advierten sobre intensas nevadas y heladas que podrían afectar la seguridad vial, los cultivos y la infraestructura expuesta. El fenómeno climático, que se adelanta a la temporada habitual, ha generado preocupación entre residentes y organismos de emergencia.
¿Qué estados están bajo alerta?
Las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) incluyen a Alaska, Colorado, Nueva York, Vermont, New Hampshire, Pensilvania, Maine y Massachusetts. En zonas de montaña, se prevé una acumulación de nieve de hasta 15 centímetros, mientras que en áreas urbanas y rurales se esperan heladas que podrían alterar el tránsito y las actividades cotidianas.
¿Qué riesgos implica el fenómeno?
Las condiciones climáticas cambiantes podrían provocar accidentes viales, daños en cultivos sensibles y afectaciones en redes eléctricas. En Alaska central, se emitió una alerta específica para el área del resort Chena Hot Springs y su carretera, donde se anticipan temperaturas extremas y visibilidad reducida.
¿Qué medidas se han tomado?
El Servicio Meteorologico Nacional (NWS) ha instado a la población a, evitar desplazamientos innecesarios, preparar suministros básicos y seguir los canales oficiales de información. Equipos de emergencia se mantienen desplegados en zonas críticas, mientras se monitorean las condiciones meteorológicas para emitir actualizaciones en tiempo real.
A Pacific storm will move into California this week. Mountain snow may impact travel through some of the passes. Brush up on winter safety tips: https://t.co/trLi6j5IEU pic.twitter.com/lleVy6Vm2J— National Weather Service (@NWS) October 13, 2025
Las nevadas y heladas tempranas alteran la rutina de miles de ciudadanos, y ponen a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades. Ante este panorama, se recomienda mantenerse informado y tomar medidas preventivas para evitar incidentes.
