Cientos de rescatados a los pies del Everest tras intensas nevadas en China

China moviliza equipos para salvar a cientos de turistas atrapados; uno falleció por hipotermia

Rescatistas en una ruta de senderismo en el Tíbet evacuando turistas después de que una tormenta de nieve azotara los alrededores del monte Everest.

Cientos de personas fueron rescatadas al pie del monte Everest por unas intensas nevadas en China, que también provocaron la muerte por hipotermia de un excursionista, informó el lunes la cadena estatal CCTV.

RELACIONADAS Lluvias en Nepal dejan al menos 49 personas fallecidas

Las autoridades rescataron a unos 350 excursionistas en un valle en la vertiente china del Everest, pero más de 200 personas seguían atrapadas en campamentos en altura en esa montaña, afirmó este medio.

Según su relato, los equipos de rescate habían conseguido contactar con ellas y les instaron a alcanzar un punto de encuentro acordado.

AFP no logró contactar con las autoridades en estas zonas.

Un excursionista contactado por AFP compartió en redes sociales videos de carpas en esa zona cubiertas casi por completo de nieve y dijo que había logrado llegar a salvo a un poblado el domingo.

Otra excursionista fue evacuada tras quedar atrapada por una fuerte nevada. Según relató, tras dos días de caminata, su grupo logró llegar al centro de rescate con ayuda de bomberos que despejaron el camino con ayuda de yaks y caballos.

Excursionistas en medio de una profunda nieve en el campamento de Tangxiang en el Valle de Karma de la Región Autónoma del Tíbet, luego de repentina y fuerte nevada en la región. AFP

VIDEO: Footage released by Chinese drone maker DJI shows it has completed the world's first successful drone delivery tests on Mount Everest, Nepal. The heavy drone carried oxygen bottles and food from Everest base camp to Camp 1. pic.twitter.com/wabtvGhkOR — AFP News Agency (@AFP) June 10, 2024

Emergencia invernal en vacaciones

Japón: Takaichi hace historia y gana unas primarias que le dan la llave del Gobierno Leer más

El temporal de nieve en la meseta tibetana también causó estragos en la provincia de Qinghai, al norte de la región del Tíbet, donde un excursionista murió de frío, señaló CCTV citando a los servicios de seguridad.

Muchos otros excursionistas, que llegaron a finales de la semana pasada, quedaron atrapados por el mal tiempo en esta zona situada a más de 4.000 metros de altitud, bajo condiciones meteorológicas difíciles, añadió.

Más de 130 personas fueron rescatadas en la misma región tras el despliegue de cientos de socorristas y dos drones, apuntó CCTV.

Las operaciones de búsqueda continúan para localizar a otros excursionistas, aunque no se ha precisado cuántos siguen desaparecidos.

En esta época suele haber gran número de visitantes debido a la "Semana dorada", uno de los principales periodos vacacionales del año en China

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!