¿La muerte de María Belén Bernal pudo evitarse?

La intervención del oficial de Policía Alfonso Camacho pudo evitar el femicidio de María Belén Bernal, el 11 de septiembre del 2022. Eso asegura Juan Pablo Albán, miembro relator del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, que sigue de cerca este caso. Mientras que para su defensora, Gladys Terán, la ratificación de la inocencia por el delito de omisión, ocurrió porque se probó que "él no tenía ese deber de actuar".

El jueves 30 de mayo del 2025, un tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia, integrado por los jueces Miguel Ángel Narváez Carvajal, Mónica Bravo Pardo y Leonardo Barriga Bedoya, ratificó la sentencia del 25 de mayo del 2023. Por lo que no se dio paso a la reducción de la pena del femicida, el expolicía Germán Cáceres, quien deberá permanecer 34 años y ocho meses en prisión.

Además se ratificó la absolución para el teniente de Policía, Alfonso Camacho. Su abogada, Gladys Terán, descarta lo dicho por la defensa. En FM Mundo señaló que "se demostró que no tenía ese deber de actuar, decían que estaba descansando y escuchó los gritos de auxilio y no actuó. Se habló de un deber genérico, general, pero no es un recinto policial. Estaba de garante de los cadetes de segundo año, porque estaba de oficial de semana; quien estaba de garante de la Escuela de Policía General Alberto Enríquez Gallo era Germán Cáceres, autor del femicidio".

Para su defensa: "Los jueces de primera y segunda instancia comprendieron que tenía de por medio una perrita, que ladraba. Escucha ruidos, no los pedidos de auxilio, se probó con la pericia acústica, pedida por la propia Fiscalía. Con eso se le cayó su caso. La Fiscalía pagó al perito y determinó que por los ruidos y ladridos de la perra actúa, llega y no ve que se produce una infracción flagrante, no conoce lo que está pasando. Todo le pareció normal. No escuchó los pedidos de auxilio".

"No quiero flores, quiero justicia": madres que han perdido hijos por la violencia Leer más

¿Por qué Alfonso Camacho debió ser condenado?

El abogado Juan Pablo Albán señala que el día del femicidio de María Belén Bernal, el oficial Alfonso Camacho estaba en una habitación contigua a la de Germán Cáceres, en la Escuela de Policía. "Ante los ruidos que se escuchaban de la habitación de Cáceres, Camacho se levantó de su cama, se dirigió allá, ingresó, observó a Cáceres ahorcando a una persona y luego no intervino, frente a la orden que recibe: 'un lárgate y cierra la puerta'. Se va simplemente. Deja pasar un largo rato y después dio aviso al superior".

"Auxilio, Germán, me estás matando"

En entrevista con EXPRESO, Juan Pablo Albán afirma que la intervención pudo evitar el femicidio de María Belén. Recuerda que ella, al darse cuenta de que Germán Cáceres la iba a agredir, prendió la grabadora de su teléfono celular. "En en total dura dos horas y 11 minutos porque el teléfono siguió grabando, luego de que fuera asesinada, hasta que se agotó la batería. A lo largo de tres minutos y 49 segundos se le escuchó gritar en 10 ocasiones: 'auxilio, Germán me estás matando'".

La defensa de Camacho dice que estaba somnoliento

La abogada Gladys Terán sostiene que la grabación del momento mismo del femicidio, obtenida del teléfono de la abogada Bernal, establece los segundos en los que ella fallece. "Desde que empieza a pedir auxilio hubo 40 segundos, pero muere en 20 segundos, hasta que él (Alfonso Camacho) se incorpora, se levanta, estaba en estado de somnolencia. Era las 01:00. Había trabajado por 18 horas, estaba descansando. En el piso cuatro solo estaban Cáceres, Camacho y la cadete. Él cumple con un deber funcional que analiza el tribunal penal, da parte de lo ocurrido, de los ruidos que escucha. Es audible pero no entendible".

Dos luchas de las mujeres: una vida libre de violencia y participación política Leer más

Camacho estaba en funciones hasta las 02:00, dice Albán

De acuerdo con los peritajes que se actuaron en la audiencia de juicio, las paredes en los dormitorios de los oficiales están hechas de placas de Gypsum, es decir el sonido podía pasar, precisa Juan Pablo Albán. "Hubo un peritaje audio-acústico, que determinó que los gritos podían escucharse en la habitación 34, de Alfonso Camacho, que no era solo un transeúnte sino un oficial de la Policía que tenía en ese momento la función de oficial de guardia, el responsable del edificio de dormitorios y de la segunda y tercera compañía de la Escuela de Policía. Estaba en funciones hasta las 02:00, esto (el femicidio) ocurre a las 01:15; así que estaba en cumplimiento de la función hasta ser reemplazado, no podía estar durmiendo como se afirma".

Además, Juan Pablo Albán resalta que el tribunal decidió que Camacho estaba durmiendo a partir de la declaración de su novia, que no estaba en la Escuela de Policía, sino que "se había comunicado vía telefónica. Hay demasiados elementos para determinar que el señor Camacho estaba en posición de garante, por la función que cumplía, por el mandato de la ley de personal de la Policía, así como las normas de la Constitución que fijan misión institucional de la Policía. Su intervención pudo impedir el femicidio, habiendo entrado a la habitación no lo hizo, es responsable por omisión".

Impunidad en casos de violencia

Para Albán resulta muy negativo que Alfonso Camacho haya sido absuelto en el femicidio contra María Belén Bernal. ¿Por qué? "En Ecuador hay índices altos de violencia basada en género, de femicidios. La tasa de impunidad supera el 94 % en casos de violencia contra las mujeres, de violencia física y psicológica. Que se lo absuelva es sumamente grave, es alarmante".

Las sospechas eran fundadas.



Un voto salvado da cuenta que la sala no cumplió con el principio de imparcialidad y declara la nulidad.



Continuaremos, a nivel local e internacional.



"Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia" B. Brecht https://t.co/DoKr4uw1s8 — Juan Pablo Albán (@JuanPablo_Alban) May 29, 2025

"Esperemos que no pida la casación": defensora

"Así hubiese escuchado (los gritos), en el supuesto no consentido, no llegaba a la habitación a impedir el cometimiento del delito. No se ajusta su conducta a lo que dice el COIP. Me resistía a creer tantas circunstancias, creía todavía que la acusadora particular, la Fiscalía comprendían que él no cometió ningún delito, que no iban a apelar, pero presiones mediáticas y de otra índole, hicieron que apele. Ahora esperemos que no pida la casación y que no se deje otra vez impresionar. El Estado tiene que defenderse, Procuraduría puede hacer frente, pero necesitan al teniente Camacho condenado para poder reclamar una responsabilidad del Estado y no es justo, quieren que esté en la cárcel, para tener beneficios económicos", dijo Terán, abogada del oficial.

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, que se quedó al cuidado de su nieto, Isaac, de 15 años, le dijo a EXPRESO el 29 de mayo, que la historia no terminó. Ella irá hasta casación y a los organismos internacionales.

Accede a contenido exclusivo. Únete a nuestra comunidad informada