María Belén Bernal: la sentencia de Cáceres se ratificó; Camacho fue absuelto

La madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, llegará a casación, para que "se juzgue al oficial que no ayudó a su hija"

"Hay una revictimización constante. Hoy, por un lado, la ratificación de la condena de 34 años y ocho meses de prisión para Germán Cáceres, me tranquiliza. Pero esta historia no termina hoy. Otra vez absolvieron al oficial Alfonso Camacho, que escuchó los gritos de mi hija y no hizo nada. Llegaremos a casación", dijo Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal, víctima de un femicidio, cometido el 11 de septiembre del 2022, en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo.

El jueves 29 de mayo del 2025, un tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia, de forma telemática, ratificó la sentencia del 25 de mayo del 2023. Y tras la apelación de Cáceres, expolicía femicida, se tardaron más de un año en reinstalar la audiencia, suspendida desde el 10 de abril del 2024.

"Hubo un voto salvado del juez (Miguel Ángel) Narváez que me causó mucho dolor. En la audiencia argumentó que (supuestamente) no se ha respetado la independencia judicial, que cómo va a ser que organizaciones sociales hablen de este caso y cuestionó que haya salido en medios de comunicación", relató Elizabeth Otavalo, a EXPRESO.

Otavalo reiteró que lo único que han hecho las organizaciones sociales es pedir que el femicidio de su hija, María Belén Bernal, se resuelva. "Nosotros no intervenimos en la independencia judicial. Está en los medios de comunicación, claro. Qué pena que no conozcan que existen casos emblemáticos. Lastimosamente el caso de mi hija es emblemático porque un oficial, en la Escuela de Policía, acabó con su vida".

La sentencia para Camacho

Elizabeth Otavalo adelantó que no está satisfecha con la ratificación de la decisión de los jueces de absolver al subteniente de Policía, Alfonso Camacho. "No es el fin de esta historia; llegaré a casación y a organismos internacionales. La búsqueda de justicia para mi hija terminará cuando cierre mis ojos".

¿Por qué? "El oficial Camacho debe ser sancionado porque la omisión está tipificada en el ámbito penal, él estuvo en la habitación contigua a la de Cáceres. Escuchó los gritos de mi hija y no hizo nada. Escuchó también los gemidos de la cadete que estuvo con Cáceres. No le ayudó a mi María Belén. Los jueces tomaron el camino fácil".

