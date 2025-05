María Belén Bernal: femicida Germán Cáceres quiere una rebaja de la sentencia

"El 25 de mayo del 2023, cuando se conoció la sentencia de 34 años y ocho meses de cárcel, para Germán Cáceres, quien terminó con la vida de mi hija María Belén Bernal, pensamos que iba a marcar un hito, para casos de víctimas de femicidio. Pero no fue así", señala Elizabeth Otavalo. Dos años después espera por la decisión de los jueces, ante la apelación a la pena.

Elizabeth Otavalo es la madre de María Belén Bernal, víctima de femicidio. El crimen ocurrió el 11 de septiembre del 2022, en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo. El femicida fue su pareja, Germán Cáceres, quien era teniente de Policía.

El jueves 29 de mayo del 2025, a las 08:30, de forma telemática, a través de la plataforma Zoom, se reinstalará la audiencia. La decisión está en manos de tres jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia: Miguel Ángel Narváez Carvajal, Mónica Bravo Pardo y Leonardo Barriga Bedoya.

Germán Cáceres apeló a la sentencia a 34 años y ocho meses de prisión. Pide una rebaja de la pena. Al momento, el teniente de Policía se encuentra en la cárcel de La Roca.

El dolor de la madre de María Belén Bernal

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, espera que no se cambie la sentencia. Ella recuerda que Isaac, quien ahora tiene 15 años, quedó huérfano. María Belén apenas tenía 34 años. La familia está destrozada.

Otavalo reclama porque solicitó a los jueces que la audiencia se desarrolle de forma presencial, no telemática. "Existe un protocolo del Consejo de la Judicatura, para que las audiencias de femicidio y violencia sean presenciales, pero los jueces se escudaron en que estamos en un brote de fiebre amarilla y tosferina. No quieren que gritemos, no quieren que exijamos".

El abogado Juan Pablo Albán señaló que el anuncio de la decisión de los jueces, ante la apelación de Germán Cáceres estaba pendiente desde el 10 de abril del 2024. Y recién se reinstalará la audiencia para el anuncio el 29 de mayo del 2025. "Telemática, no presencial. Sospechoso por no decir algo más fuerte", comentó.

Elizabeth Otavalo se ha sumado a las madres de otras víctimas de femicidio.

