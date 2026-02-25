Expreso
Hospital República del Ecuador
Hospital República del Ecuador mantiene atención en áreas críticas mientras dura remodelación.Cortesía

MSP confirma atención completa en hospital de Santa Cruz tras críticas de Jácome

Hospital República del Ecuador sigue operativo con atención parcial mientras avanza remodelación integral

El Hospital República del Ecuador en la Isla Santa Cruz, Galápagos, continúa ofreciendo servicios médicos, aseguró este miércoles 25 de febrero el Ministerio de Salud Pública (MSP). La institución respondió a las críticas de la asambleísta de la RC, Cristina Jácome, quien denunció que el centro hospitalario permanecía cerrado.

Desde mayo de 2025, el hospital atraviesa un proceso de remodelación integral para mejorar sus espacios y atención. El MSP detalló que las áreas críticas de emergencia, hospitalización y quirófano funcionan temporalmente en el edificio de la Cruz Roja de Puerto Ayora.

“La atención se ha distribuido de manera que la consulta externa y la administración siguen operativos en la estructura principal”, indicó el MSP en un comunicado oficial.

¿Qué dice Cristina Jácome sobre el hospital?

Jácome afirmó: “Santa Cruz no puede seguir sin hospital. En emergencias, cada minuto cuenta… y aquí, el Estado simplemente no está”. La asambleísta denunció que la visita de la ministra de salud encargada, María José Pinto, no incluyó un recorrido por las instalaciones.

Para Jácome, el hospital cerrado significa “más de las 10 de la noche, y si hoy necesitas atención médica urgente, no la vas a encontrar”. Advirtió que el traslado de pacientes al continente implica costos, riesgos y demora que afectan a la población insular.

El MSP respondió que el flujo de pacientes, la capacidad de atención y la cartera de servicios se mantienen al 100%. Además, el 11 de febrero, la vicepresidenta recorrió la isla y constató el progreso de la obra, conversando con pacientes en las instalaciones temporales.

Remodelación y atención temporal

La remodelación busca ofrecer "espacios dignos y de calidad" mediante un convenio entre el GAD de Santa Cruz y el Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos. El MSP enfatizó que los servicios esenciales siguen activos, garantizando atención médica completa a la comunidad.

Pese a esto, las críticas de Jácome reflejan la preocupación ciudadana sobre la accesibilidad y seguridad del hospital, especialmente en casos de emergencia que requieren atención inmediata. La asambleísta aseguró que fiscalizará el estado del hospital para exigir acciones urgentes.

