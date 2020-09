Moreno deja una vez más plantada a la comisión que investiga a Eliseo Azuero

Un desplante más. El presidente Lenín Moreno no compareció nuevamente al llamado de la Comisión Multipartidista que investiga la responsabilidad política en el marco de las denuncias en contra del legislador Eliseo Azuero. El primer mandatario era el último de una lista de convocados por la mesa legislativa bajo pedido de la asambleísta Amapola Naranjo, del bloque de la Revolución Ciudadana, en su calidad de denunciante. No remitió ninguna documentación de confirmación de su comparencia.

Antes de Moreno estaba previsto que compareciera Jennifer Beatriz Cobeña Moreira, Tania Elizabeth Saltos Cedeño, el exlegislador Daniel Mendoza y el exsecretario general de la Presidencia, José Agusto Briones. La primera se conectó a la sesión virtual de la comisión desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi solo para decir que no iba a responder las preguntas de la denunciante y comisionados. La segunda, según la secretaria, habría sido trasladada a otro centro penitenciario por lo que no pudo conectarse. Mientras que Mendoza también se negó a comparecer y Agusto justificó su inasistencia por una calamidad de salud y pidió le remitieran las preguntas. El pedido no fue aceptado.

El legislador José Serrano, presidente de la comisión multipartidista, dijo que dejarán constancia la falta de respeto de los convocados a la comisión. "En virtud que no tendremos estas comparecencias trabajaremos por interne en el procesamiento del informe para tenerlo listo mañana y remitirlo al pleno de la Asamblea a las 11:00", dijo el asambleísta.

El comisionado Franco Romero se sumó a las palabras de Serrano. Insistió en la falta de colaboración de los convocados solo les queda elaborar el informe y someterlo a votación. En la misma línea, la comisionada Liliana Durán dijo que es inaceptable lo que han visto en la comisión y lamentó que aún no han podido llegar a "los peces gordos de esta infamia". Azuero, Mendoza y otros son investigados por el presunto delito de delincuencia organizada por la contratación de la construcción del Hospital de Pedernales.

Varios legisladores están involucrados en este proceso y están tratando de tapar el sol con un dedo. Liliana Durán, asambleísta de la Revolución Ciudadana.

La denunciante Amapola Naranjo ya llegó a una conclusión. Aseguró que en el transcurso de estos días de comparecencia ha demostrado "todos los fundamentos de nuestra acusación con esta trama de corrupción que ligan al exasambleísta Mendoza con el asambleísta Azuero". La legisladora correísta destacó como pruebas los 33 elementos de convicción entregados por la Fiscalía a la mesa y que son parte de la investigación que realiza la justicia. Entre ellos, la transcripción sometida a pruebas periciales de un diálogo entre Mendoza y Azuero que, a criterio de Naranjo, evidencia "la trama de corrupción, el reparto de dineros públicos a cambio de votos en la Asamblea, así como también el reparto de cargos públicos".

Serrano clausuró la sesión y dijo que empezarán con la redacción del informe que será sometido mañana, 4 de septiembre, a votación en la mesa para luego remitirla a la Presidencia de la Asamblea Nacional que deberá incluir en el orden del día para debate en el pleno del Legislativo.