Lenín Moreno no compareció ante la Comisión de la Asamblea que investiga a Eliseo Azuero

El presidente Lenín Moreno no compareció este 1 de septiembre ante la Comisión Multipartidista de la Asamblea que investiga al legislador Eliseo Azuero por su supuesta vinculación al caso de corrupción del hospital de Pedernales.

"El señor presidente no se encuentra presente ni tampoco ha enviado ninguna comunicación respecto a la solicitud de comparecencia", dijo la secretaria de la Comisión, Karla Benítez, al presidente de la misma, José Serrano.

"Proceda al igual que con los otros funcionarios públicos que no han asistido a esta Comisión a insistir al presidente de la República con esta convocatoria para el día jueves antes del medio día", respondió Serrano.

Eliseo Azuero será investigado "en rebeldía" por no comparecer ante la Comisión Multipartidista Leer más

Moreno fue citado el pasado domingo a comparecer tras el pedido de la asambleísta Amapola Naranjo (RC), quien puso la denuncia que dio paso a la conformación de la Comisión. Naranjo también pidió la presencia de la fiscal Diana Salazar y de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quienes tampoco asistieron a la convocatoria.

La Secretaria Relatora de la #ComisiónMultipartidista, @KarlaBenitezl, da lectura a la excusa que remitió la titular del @MinGobiernoEc, @mariapaularomo, para no comparecer. @ppsesa, presidente de la mesa legislativa, dispone que se le convoque nuevamente. pic.twitter.com/NfHzgeJelg — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) September 1, 2020

"En mi calidad de titular de la acción penal pública dentro del caso Sobornos 2012 - 2016, he sido convocada para el 3 de septiembre a la audiencia de sustentación y contradicción del recurso de casación interpuesto por 15 recurrentes ante la sala de casación de la Corte Nacional de Justicia, audiencia que requiere toda la atención de la suscrita en el análisis técnico, jurídico y especializado que demanda este recurso extraordinario. En virtud de esta obligación judicial no me es posible concurrir a la fecha convocada por el presidente de la Comisión Multipartidista", dijo la fiscal Salazar en un escrito.

En el mismo sentido, la ministra Romo dijo que no podía acudir por "actividades relacionadas al manejo de la emergencia sanitaria desde el COE Nacional".

Romo: "​Desdibujar un chat es mentir y acusar falsamente es un delito" Leer más

La asambleísta Liliana Durán mostró su disgusto frente a la ausencia de Salazar y Romo que estaban citadas. "Yo quiero expresar y dejar sentada mi profunda preocupación. ¿Cómo puede ser que las funcionarios de primer orden ahora están muy ocupadas y no atienden a las comparecencias de la Comisión. La ministra de Gobierno tiene mucho que decir", recalcó.

Durante la sesión también se leyó la versión ampliada que dio a la Fiscalía el exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob) René Tamayo, en donde señaló que fue elegido como director por pedido del asambleísta Azuero y que fue él el que le pidió que coloque en la subdirección a Jorge Jalil.

Está previsto que esta tarde la Comisión reciba a José Agusto Briones, exfuncionario del gobierno de Moreno, quien, hasta esta mañana, había confirmado su participación.