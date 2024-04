Mishelle Calvache: "No sé si Fantoni sea la mejor opción, pero tiene nuestro apoyo"

Tras unas movidas semanas por el repentino cambio de autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la nueva vicepresidenta Mishelle Calvache atiende a EXPRESO para abordar la situación de la entidad, la estabilidad de su nuevo presidente y las sombras que se posan sobre algunos concursos de selección.

Cuando fueron electos, hace menos de un año, su objetivo era diferenciarse de las administraciones anteriores. Ya van un presidente destituido y otro removido. ¿Qué pasó?

Tratamos de llevarnos, sin embargo, el sesgo político que tienen ciertos consejeros no ha permitido el desarrollo natural de este CPCCS. Por eso hemos venido luchando contra estas banderas políticas que se han querido apropiar de la institucionalidad y de las autoridades de control...

¿Qué se ha logrado?

Se ha logrado cambiar el rumbo que tenía (el CPCCS) y la agenda partidista que había. Estamos tratando de renovar la institución, de que los concursos sean transparentes y que las autoridades designadas tengan una mayor relevancia y no respondan a partidos políticos. También queremos poner énfasis en los mecanismos de participación ciudadana (...).

¿Bonifaz está sesgada?

Por ella no votamos ni Andrés Fantoni ni Juan Esteban Guarderas ni yo. A ella la eligió la Liga Azul como parte del acuerdo que tenían. Ella siempre fue de esa línea. Aunque luego de la destitución de Alembert Vera trató de tener cercanía con un grupo no correísta como el nuestro, lastimosamente, le duró poco, retomó su línea y comenzó a hacer la misma agenda que Vera.

¿En qué acciones se pudo observar que Bonifaz seguía la agenda del correísmo?

En todas. Ella no contaba con el voto de ninguno de nosotros. Por ejemplo, cuando se eligió al vocal suplente de la Defensoría Pública (en la Judicatura), ella tenía un sesgo por Nuria Butiñá, pero a última hora, viendo que no tendría los votos, se inclinó por Merck Benavides. Y así varias actuaciones mediante las cuales identificamos que estaba con la Liga Azul y su agenda (...).

A Nicole Bonifaz la eligió la Liga Azul. Siempre fue de esa línea. La cercanía con nosotros le duró poco y siguió la agenda de Vera. Mishelle Calvache Vicepresidenta del CPCCS

¿Esa es la verdadera razón de la remoción de Bonifaz de la Presidencia del CPCCS?

Por esa razón y por la falta de eficiencia en la tramitación de los pedidos, de la tramitación de las cosas internas del CPCCS. Eso la llevó a la remoción de su cargo, pues ya no contaba con la confianza del resto de consejeros.

¿Qué garantía hay de que con Andrés Fantoni la situación sea distinta? Siendo él una figura asociada con el Partido Social Cristiano.

Eso se dice mucho. Hay muchas personas que se tomaron el nombre de varios consejeros para hacer su campaña. No puedo asegurar que Andrés Fantoni sea la mejor opción o la única opción que va a llevar al CPCCS adelante. Pero cuenta con la voluntad de los cuatro consejeros que apoyamos su gestión (...).

¿Cuánto tiempo durará Fantoni en la Presidencia?

Esperemos que acabe su período, que es hasta mayo de 2025. Falta un año y yo sí creo que Andrés Fantoni lo podrá llevar a cabo hasta la renovación interna de autoridades.

La relación de fuerzas se ha invertido en el pleno, ¿cómo es la relación con los consejeros de la Liga Azul?

El tema es institucional. No es una línea que se maneja desde arriba, sino que se va manejando institucionalmente y poniendo en conocimiento del resto de consejeros con el fin de tener agilidad con los trámites (...).

También hay señalamientos al CPCCS por los concursos. ¿Cómo sigue la instrucción fiscal abierta por el proceso del defensor público?

La investigación se inició por una denuncia de Ferdinan Álvarez en 2022, cuando aún era parte de la Revolución Ciudadana. La presentó en contra de la anterior comisión ciudadana de selección del concurso, no la actual. Nosotros ya tomamos el proceso en la fase final (...).

¿Y sobre la denuncia pública en contra de la consejera Johanna Verdezoto por, supuestamente, haberse reunido con el mejor puntuado del ese concurso?

La comisión ciudadana es la que lleva a cabo el concurso. Más allá de que sean ciertas o no las cosas en contra de Verdezoto, ¿ella qué puede hacer si no es parte de la comisión ciudadana? Esto se deberá esclarecer ante las autoridades competentes. Mi percepción es que hay una persecución en su contra, porque ella votaba en contra de las acciones que se venía realizando...

¿La consejera Verdezoto les ha explicado a la interna qué sucedió y el porqué de las imágenes de la reunión?

Nos mencionó que estuvo sin querer en una reunión que no tenía que estar y que en ese momento se enteró de que esta persona era postulante. Pero que solo fue por un certificado de un curso que realizó... No me consta, pero ha sido la explicación que nos ha dado (...).

El siguiente concurso importante que viene es el de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué garantía hay de que no sea viciado?

La garantía es que nosotros vamos a tener este concurso desde el principio. El resto de procesos ya los tomamos iniciados (...). Tenemos la gran responsabilidad de que este concurso sea nuestra insignia (...).

¿El objetivo es designar al nuevo fiscal en su período? Otros concursos han avanzado y retrocedido por acciones legales.

Tenemos tres años. Por otro lado, ya empezamos con los reglamentos borrador con los cuales ir trabajando. Para mayo, esperamos tener el reglamento y avanzada la iniciativa de la veeduría ciudadana y de la comisión ciudadana de selección (...) Lo ideal es que tengamos nuevo fiscal en ocho meses o un año.

¿Cómo avanza la unificación de los procesos de renovación del CNE?

Estamos enviando uno de los últimos informes con los que se completará la información que no remitió la anterior presidenta. Esperamos que no se demore mucho la Procuraduría General del Estado. En el peor de los casos, seguiríamos el concurso desde donde se quedó (la fase de oposición).

