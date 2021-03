El ministro de Salud da positivo para COVID-19

El nuevo ministro de Salud, Mauro Falconí, anunció la tarde de este 26 de marzo que ha dado positivo para COVID-19.

"En mi compromiso con @Salud_Ec y con @Arcsa_Ec previamente, nunca recibí la #VacunaCOVID19 por el respeto que le tengo a mis compañeros colegas que enfrentan en primera línea la pandemia y por eso, esperaba mi turno. Pese a mi decisión, informo que he dado positivo para #COVID19", escribió en su cuenta de Twitter.

El Municipio de Guayaquil y Salud firmarán un convenio, pero para el apoyo logístico de la vacunación Leer más

En mi compromiso con @Salud_Ec y con @Arcsa_Ec previamente, nunca recibí la #VacunaCOVID19 por el respeto que le tengo a mis compañeros colegas que enfrentan en primera línea la pandemia y por eso, esperaba mi turno.

Pese a mi decisión, informo que he dado positivo para #COVID19. pic.twitter.com/QYj5PebnLK — Dr. Mauro Antonio Falconí (@DrMauroFalconi) March 26, 2021

Falconí, quien tiene siete días en el cargo, afirmó en un segundo mensaje que pese a la enfermedad seguirá al frente de la Cartera de Estado. "Esta responsabilidad que he asumido frente a todos los ecuatorianos tiene muchos riesgos. Quiero ser enfático que no me he vacunado y no me vacunaré. Sigo adelante frente a esta gran batalla con el gran equipo del Ministerio de @Salud_Ec", señaló.

Moreno: “El plan de vacunación estaba únicamente en la cabeza del señor ministro” Leer más

La última vez que el ministro estuvo en un evento público fue este jueves 25 de marzo, durante la jornada de vacunación del hospital Luz Arismendi de Quito. En ese evento también estuvo el presidente Lenín Moreno. La mañana de este 26 de marzo, en cambio, Falconí dio una entrevista vía telemática con el canal Teleamazonas.

Dos días antes, el 23 de marzo, Falconí y Moreno también estuvieron juntos en Guayaquil, en el inicio de la vacunación de adultos mayores que se realizó en el hospital Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Fue ahí donde el primer mandatario señaló que, tras dos meses del arribo de las vacunas al país, el plan de vacunación que había realizado Juan Carlos Zevallos no estaba estructurado.

Estaba previsto que este lunes 29 de marzo, el ministro de Salud y la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, firmaran un convenio para que la institución gubernamental dé a la ciudad vacunas para 1.8 millones de personas, mientras que el Cabildo asumiría el proceso logístico del plan de inoculación. Hasta el momento se desconoce si esa agenda se cumplirá con la presencia de otro funcionario de Gobierno o si la firma del acuerdo se postergará.