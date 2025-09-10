Ministro de Salud remueve directora por irregularidades en medicamentos en Manabí

El ministro de Salud Pública, Jimmy Martín, dispuso la remoción de la directora distrital tras evidenciar irregularidades administrativas en la distribución de medicamentos y dispositivos médicos. Los hechos se registraron en el Centro de Salud Tipo C de Tosagua y en el Hospital Natalia Huerta de Niemes, en Manabí. Este último también alberga la bodega distrital 13D12, ubicada en Rocafuerte.

Durante una visita sorpresa, el Ministro constató que, pese a existir un abastecimiento adecuado de medicinas e insumos, pacientes eran obligados a comprar en farmacias privadas. “Qué pasa que no cuadra la información. Quieren boicotear al hospital, quieren mandar a comprar a los usuarios a las farmacias de al frente. ¡Qué está pasando!”, cuestionó con molestia.

Irregularidades en stock y registros

El titular del MSP señaló que los registros de ingreso y egreso de medicinas no coincidían con el stock físico en bodegas y perchas. La situación generó sospechas de manipulación en el manejo de insumos médicos. La Coordinación Zonal 4 de Salud abrió un expediente contra funcionarios de las bodegas implicadas para que se inicien investigaciones internas.

La medida se ejecutará en coordinación con la Fiscalía, que determinará posibles responsabilidades penales o sancionatorias. Paralelamente, este miércoles un equipo del MSP y de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) realizó operativos en los dos establecimientos y en sus alrededores.

Acciones inmediatas en la provincia

Recorridos incluyen hospitales de Portoviejo y Manta



“Estamos tomando los correctivos inmediatos y necesarios para garantizar la continuidad de los servicios con calidad y eficiencia, asegurando el acceso a la comunidad a una atención oportuna”, expresó Martín, en un comunicado emitido por la cartera de Estado.

Los recorridos del Ministro incluyeron también visitas a los Hospitales de Especialidades de Portoviejo y Rodríguez Zambrano de Manta, como parte de las inspecciones para fortalecer el control interno en la red pública de salud. El MSP reiteró que se mantendrán las acciones de supervisión para evitar que situaciones similares se repitan en otras provincias.

