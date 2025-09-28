Defensa reporta militares heridos y retenidos durante protestas en Imbabura

Gobierno y la fuerza pública guardan silencio tras la muerte del manifestante indígena. El hecho ocurrió en el norte del país

Las Fuerzas Armadas ni el Ministerio de Defensa no se pronuncian sobre la muerte de un manifestante en Imbabura, en medio del paro nacional.

Horas después de que se difundiera la muerte del primer ciudadano durante el paro nacional, el Ministerio de Defensa Nacional comunicó que también existen heridos del lado de las Fuerzas Armadas.

Alrededor de las 06:30, de acuerdo con declaraciones de Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Efraín Fuerez, un comunero indígena, murió en el sector del partidero hacia Cotacahi. El sitio está ubicado en la provincia de Imbabura, al norte del país.

De acuerdo con información de Iza, Fuerez murió al recibir tres disparos de las Fuerzas Armadas. Aunque, hasta la publicación de esta nota, el Ministerio ni el Gobierno Nacional se ha pronunciado ante este hecho, solo difundieron un comunicado publicado en la cuenta de X de las Fuerzas Armadas.

¿Qué dice las Fuerzas Armadas?

En él se comunica que 12 militares fueron heridos. También denuncian la retención de 17 miembros de las Fuerzas Armadas. Esto, mientras custodiaban un convoy de alimentos “destinados a abastecer a las zonas más necesitas de la Sierra norte”.

Según el comunicado de las Fuerzas Armas, los uniformados fueron emboscados. Por otro lado, califican a la protesta que varios ciudadanos ejecutan en Imbabura como no pacífica.

Asimismo, mencionan que “hechos como estos NO quedarán impunes. Las Fuerzas Armadas condenan estos actos. La vida y la seguridad de los ecuatorianos está por encima de todo”.

