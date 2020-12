Miguel Palacios: "Este es el mismo sistema que provocó escasez y corrupción"

El 16 de noviembre, el Gobierno, por medio de los representantes del IESS, Salud y el Servicio de Contratación Pública, anunció el inicio del proceso de compra unificada de medicamentos, como un mecanismo para evitar la corrupción y el desabastecimiento.

- El Gobierno ha anunciado una compra unificada de medicamentos tras los escándalos de corrupción, pero no están de acuerdo, ¿cuál es el problema?

- Nosotros no estamos en contra de ese sistema, pero sí estamos en contra de cómo se lo quiere implementar para esta futura compra, ¿por qué? Porque no se está verificando la capacidad productiva de las empresas, ¿qué quiere decir esto? En el 2016 ya se adjudicaron contratos a empresas que no tuvieron la suficiente respuesta para abastecer medicamentos, que es lo que conllevó a final de cuentas a una escasez de medicamentos y a una grave corrupción en varias unidades de salud. Se está cometiendo este mismo error.

Escasez de fármacos, el efecto colateral de un pedido estatal Leer más

- ¿Y qué pruebas tienen o cómo están seguros de que esto no se está verificando?

- Porque no se han establecido reglas claras desde un principio. Aquí deberían poder participar solo empresas serias, con capacidad productiva y con la experiencia para evitar el desabastecimiento y esto no está sucediendo.

- ¿En qué parte de la cadena se puede gestar la corrupción?

- El problema inicia cuando se deja participar y se adjudica a una empresa que no tiene capacidad productiva. Estas empresas incumplen con los contratos, dejan desabastecida la red pública y eso obliga a que los hospitales tengan que comprar por emergencia y en parrilla. Ese sistema de parrilla impide que nosotros participemos y fomenta la compra a intermediarios, que son los que terminan vendiendo los productos con sobreprecio.

Iván Prieto, vocero de Alfe, y Miguel Palacios, director ejecutivo. JUAN FAUSTOS / EXPRESO

- Que es lo que sucedió en la pandemia...

- Sí, en la pandemia los que se beneficiaron fueron los intermediarios y distribuidores porque desde adentro de los hospitales se armaron las parrillas. ¿Qué es esto? Un listado de productos, unos 50, entre pañales, papel higiénico y medicamentos. Entonces en el momento en el que nosotros les decimos que solo les puedemos vender los medicamentos nos dicen que no, que les coticemos todos. Como nosotros somos fabricantes de medicamentos, no les podemos vender pañales o mascarillas porque ese no es nuestro negocio. Se hace así para beneficiar a intermediarios, que ya tenían estos ítems listos y podían participar sin problemas.

Coronavirus: La compra pública 'sortea' varias anomalías Leer más

- ¿Y han hablado de esto con el Gobierno?

- Prieto: Jamás hemos sido recibidos por el Sercop y la directora dice que esto fue acordado con nosotros. Es un tema que realmente nos preocupa. Y no es que queremos que se nos dé preferencia, pese a que lo garantiza la Constitución y las leyes, queremos participar en igualdad de condiciones y que se establezca un esquema de prerrequisitos integrales para que las empresas que estamos en el negocio y que tenemos la capacidad física, podamos participar. Además, que haya un sistema de trazabilidad con las mejores prácticas, tomando en cuenta el tiempo y que no se haga al apuro, porque ¿cuál es la razón de querer comprar ahora si las medicinas van a llegar cuando esté el próximo gobierno?

Hacemos un llamado a la razón, no se puede poner a competir a empresas distribuidoras que no tienen experiencia con empresas que están constituidas y que trabajan con esto a diario, que generan empleo, so pretexto de una mayor competencia.