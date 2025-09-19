MICC declara persona no grata a Daniel Noboa por eliminación del subsidio al diésel

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi declaró persona no grata al presidente Daniel Noboa, en rechazo al Decreto 126

El MICC se unirá al paro nacional y declaró "persona no grata" a Daniel Noboa.

El Decreto Ejecutivo Nº 126, firmado por el presidente Daniel Noboa el 12 de septiembre de 2025, oficializó la eliminación del subsidio al diésel, medida que entró en vigencia el sábado 13. Según el Gobierno, esta decisión responde a la necesidad de corregir distorsiones fiscales y canalizar recursos hacia programas sociales como el Bono Raíces y la entrega de maquinaria agrícola.

Sin embargo, la medida generó un rechazo inmediato entre sectores indígenas, campesinos, transportistas y productores agrícolas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió que el alza del diésel encarecerá el transporte, la producción y los alimentos, afectando directamente a millones de familias vulnerables. Gremios locales comenzaron a organizar acciones de resistencia en varias provincias.

MICC declara persona no grata a Noboa

El 18 de septiembre, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) emitió una resolución en la que declara persona no grata al presidente Daniel Noboa. La organización acusó al mandatario de imponer medidas económicas sin diálogo ni consulta previa, y de ignorar los impactos sociales de sus decisiones.

Entre los puntos centrales de la resolución del MICC se incluyen:

Rechazo total al Decreto 126 y exigencia de su derogatoria.

Declaratoria de estado de excepción comunitaria en territorios indígenas.

Activación de movilizaciones indefinidas en Cotopaxi.

Llamado a la unidad de organizaciones sociales, campesinas y estudiantiles.

La decisión fue respaldada por líderes comunitarios y bases territoriales, quienes señalaron que el Gobierno ha criminalizado la protesta y desatendido las demandas históricas de los pueblos indígenas.

#URGENTE | El MICC en Asamblea Extraordinaria Provincial, reunida en Latacunga el 18 de septiembre de 2025 con la participación de 33 organizaciones, resuelve alzar la voz contra las medidas antipopulares del gobierno de @DanielNoboaOk.#EnUnidad #SomosMICC #AbajoElPaquetazo pic.twitter.com/utzrH9uw23 — Mov.IndígenaCotopaxi (@Micc_Ec) September 18, 2025

Daniel Noboa amplía el estado de excepción en Ecuador: se suma una nueva provincia Leer más

Paro nacional indefinido

La Conaie convocó a un paro nacional indefinido, sin fecha de finalización, que incluirá bloqueos de vías, cierres comunitarios y resistencia territorial. El MICC confirmó su participación activa, junto a otras organizaciones regionales.

Mientras tanto, el presidente Noboa cumplía agenda oficial en Riobamba, donde advirtió que los dirigentes que promuevan acciones violentas “serán denunciados como terroristas y enfrentarán 30 años de cárcel”. La declaración fue interpretada por líderes indígenas como una amenaza directa a la protesta legítima.

La Conaie invocó el artículo 98 de la Constitución, que garantiza el derecho a la resistencia, y pidió a organismos internacionales mantenerse vigilantes ante posibles represiones. También exigió la revocatoria de licencias ambientales en proyectos mineros como Quimsacocha y Palo Quemado.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!