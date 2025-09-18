Gobierno ordena toque de queda en algunas provincias: ¿dónde y qué implica la medida?

El presidente Daniel Noboa implementó toque de queda en cinco provincias clave de Ecuador, en respuesta al paro nacional

Fuerzas Armadas vigilan las provincias con toque de queda durante la noche en Ecuador.

El Gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, anunció la imposición de un toque de queda en cinco provincias del país este jueves 18 de septiembre de 2025. La medida se toma en medio del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que protesta contra la eliminación del subsidio al diésel.

¿Qué provincias tienen toque de queda?

La medida afecta a cinco provincias de la Sierra ecuatoriana, todas con estado de excepción vigente. Estas son:

Cotopaxi

Chimborazo

Imbabura

Bolívar

Carchi

Estas regiones han registrado manifestaciones y bloqueos en las últimas semanas, motivados por el rechazo a la eliminación del subsidio que impacta directamente en el transporte y la economía local.

Presidente Daniel Noboa anuncia toque de queda en cinco provincias de Ecuador tras convocatoria del paro nacional. Flickr: Presidencia de la República

Horario y vigencia del toque de queda

El toque de queda estará activo diariamente desde las 22:00 hasta las 05:00, buscando garantizar el orden público y la seguridad ciudadana en medio de las protestas.

El Decreto Ejecutivo 146, que reforma el estado de excepción vigente desde el 16 de septiembre, entró en vigor inmediatamente tras su publicación y tendrá una duración de 60 días.

Excepciones y sanciones por incumplimiento

No todos están obligados a respetar el toque de queda. Quedan exceptuados los trabajadores de salud, fuerzas del orden, seguridad privada, personal de emergencias viales, funcionarios públicos y quienes formen parte de cadenas logísticas esenciales.

Por otro lado, quienes incumplan esta medida sin pertenecer a estos grupos se enfrentan a sanciones severas. Las autoridades pueden detener a los infractores y, de acuerdo con el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la violación del toque de queda podría acarrear penas de hasta tres años de cárcel.

