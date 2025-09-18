Expreso
El paro nacional convocado por la Conaie genera incertidumbre, pero las clases continúan en Ecuador.
El paro nacional convocado por la Conaie genera incertidumbre, pero las clases continúan en Ecuador.CANVA

Paro indefinido en Ecuador: ¿se mantienen las clases presenciales?

El Ministerio de Educación se pronunció sobre si el sistema educativo operará o no con normalidad

La convocatoria a un paro nacional indefinido por parte de la Conaie (la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) volvió a poner sobre la mesa una pregunta recurrente en tiempos de movilización: ¿cómo se garantizará la continuidad educativa en medio de la protesta social?

La organización indígena más representativa del país anunció este jueves 18 de septiembre la medida tras la eliminación del subsidio al diésel, una decisión del Gobierno de Daniel Noboa que, según voceros de la Conaie, “afecta directamente a los sectores más vulnerables”.

Por ahora la movilización indígena en Ecuador no afectará las clases presenciales, asegura el Ministerio de Educación.
Por ahora la movilización indígena en Ecuador no afectará las clases presenciales, asegura el Ministerio de Educación.CANVA

Educación no se detiene, pero se prepara

Pese a la incertidumbre, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura aseguró que, al menos por ahora, las clases presenciales continúan con normalidad en todo el país.

En un comunicado emitido este jueves, la cartera liderada por Alegría Crespo reiteró que el sistema educativo está activo y que las escuelas y colegios mantienen sus puertas abiertas.

No obstante, también dejó claro que existen planes de contingencia listos para activarse “en caso de cualquier eventualidad”. Si las condiciones lo exigen, se implementaría una modalidad no presencial para evitar la suspensión total del servicio educativo.

La educación como derecho, incluso en medio del conflicto

El pronunciamiento oficial llega en un contexto marcado por tensiones sociales y políticas, donde los procesos de enseñanza y aprendizaje suelen quedar en segundo plano ante la urgencia de otros temas nacionales.

Sin embargo, el Ministerio insistió en que su prioridad es garantizar el derecho a la educación, incluso en escenarios de protesta. “La comunidad educativa debe mantenerse informada a través de canales oficiales”, recalcó la institución.

