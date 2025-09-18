La CONAIE anuncia movilización indefinida contra eliminación del subsidio al diésel

La decisión se toma en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas del Gobierno

La decisión se toma en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas del Gobierno.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) resolvió este jueves 18 de septiembre convocar a un paro nacional indefinido, tras una Asamblea realizada en Riobamba. La decisión se toma en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas del Gobierno.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, confirmó que la decisión se adoptó por consenso de las bases. “El pueblo ha hablado. Vamos a una movilización nacional indefinida hasta que el Gobierno rectifique”, señaló tras concluir la sesión en la Casa Indígena.