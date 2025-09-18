Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Conaie anuncia paro nacional indefinido
La decisión se toma en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas del Gobierno.Patricia Oleas

La CONAIE anuncia movilización indefinida contra eliminación del subsidio al diésel

La decisión se toma en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas del Gobierno

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) resolvió este jueves 18 de septiembre convocar a un paro nacional indefinido, tras una Asamblea realizada en Riobamba. La decisión se toma en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas del Gobierno.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, confirmó que la decisión se adoptó por consenso de las bases. “El pueblo ha hablado. Vamos a una movilización nacional indefinida hasta que el Gobierno rectifique”, señaló tras concluir la sesión en la Casa Indígena.

Las Últimas Noticias

  1. Asamblea Constituyente: Reacciones de la política ecuatoriana a la propuesta de Noboa

  2. La CONAIE anuncia movilización indefinida contra eliminación del subsidio al diésel

  3. Defensa de Aquiles Álvarez en el TCE cuestiona acusación por inducir a suposiciones

  4. ¿Se viene un paro indígena? Lo que evalúa la Conaie en Chimborazo

  5. Confeniae se pronuncia contra políticas económicas del Gobierno: ¿Qué resolvieron?

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. Jorge Glas ahora es tan colombiano como Assange fue ecuatoriano

  3. A qué hora y dónde ver EN VIVO Newcastle vs Barcelona: Champions League 2025-26

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 18 de septiembre

  5. Daniel Noboa bajo presión: ecuatorianos exigen resultados tras más sacrificios

Te recomendamos