Zaida Rovira acusa a la RC de incitar protestas tras alza del diésel.

En medio de las crecientes tensiones sociales por el incremento del precio del diésel, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, lanzó duras críticas contra actores políticos que, según ella, estarían promoviendo la desestabilización del país.

“Tenemos a la gente de la Revolución Ciudadana tratando de desestabilizar al país, utilizando sectores importantes de la ciudadanía”, declaró Rovira durante una entrevista en un medio radial de Latacunga. La funcionaria señaló que ciertos dirigentes, a quienes calificó como “seudodirigentes sin respaldo”, estarían aprovechando el malestar ciudadano para convocar movilizaciones y llamados al paro.

Rovira insistió en que el Gobierno respeta el derecho a la protesta y la libre expresión, pero advirtió que no permitirá que se instrumentalice a la ciudadanía para generar enfrentamientos. “Lo que no vamos a permitir es que se utilice a los ciudadanos para causarle daño a otros ciudadanos”, enfatizó.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, sostuvo que hizo falta sentido común al análisis de la Corte Constitucional. expreso

Hay un llamado a la precaución en movilizaciones

La ministra hizo un llamado a la precaución frente a los llamados a la movilización, asegurando que el Ejecutivo está firme en su compromiso de garantizar los derechos de todos los ecuatorianos. “Créanlo, tengan cuidado. Estamos aquí para hacer respetar los derechos de los otros ciudadanos”, concluyó.

El 17 de septiembre de 2025, el ministro del Interior, John Reimberg, presentó un balance de los primeros días de protestas en Ecuador tras el anuncio del fin del subsidio al diésel, dispuesto por el Gobierno del presidente Daniel Noboa el pasado 12 de septiembre, junto con un plan de compensaciones para los transportistas.

Según el ministro, las principales demandas de este gremio no están directamente relacionadas con el subsidio al diésel, sino con la seguridad. “Se ha hablado de poner puntos de control y descanso. Eso ya era parte de lo que vamos a hacer”, afirmó.

