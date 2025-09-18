Daniel Noboa amplía el estado de excepción en Ecuador: se suma una nueva provincia

Una provincia se suma al grupo de zonas donde se restringen las reuniones y la movilidad nocturna

Daniel Noboa firmó el decreto que incluye a Chimborazo en el estado de excepción.

Chimborazo se convirtió en la más reciente provincia en sumarse al estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, en medio de una ola de protestas, bloqueos y tensión social que se vive en varias zonas del país.

La decisión se oficializó a través del Decreto Ejecutivo 146, con el que el Gobierno extiende por 60 días las medidas ya vigentes desde el pasado 16 de septiembre. Esta vez, la provincia andina fue incluida por razones de “grave conmoción interna”, según la justificación del Ejecutivo.

¿Qué implica el estado de excepción en Chimborazo?

Con esta ampliación, ya son ocho las provincias bajo estado de excepción: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Santo Domingo y ahora también Chimborazo.

Las medidas extraordinarias incluyen:

Suspensión de la libertad de reunión en espacios públicos.

Restricción de movilidad o toque de queda nocturno entre las 22:00 y las 05:00, aplicado también en Chimborazo, junto con otras cuatro provincias.

Intervención de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para desarticular concentraciones que se consideren una amenaza a la seguridad.

¿Por qué se tomó esta decisión?

Según el pronunciamiento oficial, en estas zonas se ha detectado una alta concentración de bloqueos en vías principales, lo que estaría afectando la movilidad de personas y vehículos, así como el desarrollo normal de actividades comerciales, laborales y sociales.

“El libre tránsito está siendo interrumpido, lo que compromete los derechos y libertades de los ciudadanos”, señaló el Gobierno en el decreto.

Ecuador vive días clave

El estado de excepción se da en el contexto del paro nacional convocado por la Conaie, que rechaza el alza de combustibles y otras decisiones económicas del gobierno de Noboa. La tensión entre el Ejecutivo y los sectores sociales se mantiene, mientras se espera si las medidas decretadas logran restablecer el orden o escalan aún más el conflicto.

