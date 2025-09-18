Daniel Noboa ordena toque de queda en varias provincias: conoce cuáles son

El presidente Daniel Noboa decretó toque de queda nocturno en varias zonas del país. ¿Cuáles son?

Daniel Noboa decretó toque de queda como respuesta a la situación de orden público.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un toque de queda en cinco provincias del país como parte de las medidas para controlar las protestas y bloqueos que han afectado el libre tránsito y la vida diaria de miles de personas.

Las provincias donde se aplicará esta restricción son:

Cotopaxi

Imbabura

Chimborazo

Bolívar

Carchi

El toque de queda comenzará todos los días a las 22:00 y se extenderá hasta las 05:00, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 146.

Noboa firmó el decreto que establece restricciones nocturnas ante las protestas. Flickr: Presidencia de la República

¿Por qué se toma esta medida?

El Gobierno explicó que en estas zonas se ha registrado una alta concentración de bloqueos y obstáculos en las vías principales, lo que ha limitado la movilidad de personas y vehículos, afectando el comercio, el trabajo y otras actividades esenciales.

Por eso, esta restricción nocturna busca evitar más interrupciones y garantizar la seguridad ciudadana durante las horas más críticas de la noche.

¿Qué implica el toque de queda?

Durante este horario, la circulación estará prohibida salvo casos excepcionales como emergencias o personal autorizado. Además, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán controlar y disolver reuniones públicas que pongan en riesgo el orden.

Esta medida se suma al estado de excepción vigente en estas provincias, que estará activo por 60 días.

¿Qué dicen las autoridades?

El presidente Noboa ha insistido en que estas acciones buscan proteger los derechos y la seguridad de todos los ecuatorianos y evitar que las protestas paralicen el país con bloqueos y violencia.

