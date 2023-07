¿En qué se sustenta para decir que altos generales de las Fuerzas Armadas están detrás del crimen del general Jorge Gabela?

Caso Gabela: Se revela la identidad de presuntos asesino y autores intelectuales Leer más

Ayer (martes 11 de julio) mostramos en qué se sustentaban nuestras conclusiones. Estamos hablando de un memorándum, un plan de seguimiento, que es un archivo digital, un oficio que tiene una firma de responsabilidad y que no es oficial; una amenaza que fue pública, una llamada telefónica en la cual el general Gabela ya expresaba en ese momento, no solo de forma pública sino también de forma privada, que lo estaban siguiendo y hay un sinnúmero de evidencias e indicios.

¿Cómo se logra entonces identificar a los generales?

Ahí en el gráfico de relaciones mostramos. Pero en el video de la amenaza aparece uno de los generales. Específicamente en ese mismo video aparecen dos agentes de inteligencia, que fueron identificados y que pertenecían, en ese momento, porque estaban al mando del general (Alonso) Espinosa. El memorando, por ejemplo existe la firma del propio general Espinosa y en la llamada telefónica hacen mención al general Espinosa y en todas tenemos indicios claros sobre la participación del hecho.

El expresidente Rafael Correa es uno de los que ha abanderado la teoría de que es un caso de delincuencia común, ¿qué opina?

A mí lo que me llama la atención es justamente estar hablando de delincuencia común cuando en el 2013, supongo yo y eso no lo digo yo personalmente, si no lo dijeron sus ministros él conoció el resultado del tercer informe y el tercer informe ya hablaba de esto que ya pudieron conocer ayer.

Pero Correa dice que su informe tiene nuevos elementos…

Caso Gabela: perito asegura que "se perdió información" que ya había sido recabada Leer más

Si él dice que estos elementos son nuevos él leyó el tercer informe, él estuvo en conocimiento de eso, se desprenden de sus propias palabras. A mí también me resultó extraño. No sé por qué lo dice.

¿Coincide con la con la señora Patricia Ochoa de que desde el gobierno hubo un intento por ocultar la verdad?

Eso va a quedar demostrado en el transcurso de la investigación. Yo creo que las evidencias apuntan a que se perdió un tercer informe original, firmado y sumillado por mí. En recurrencia de eso empezaron a aparecer, por lo menos de lo que tenemos evidencia, tres versiones de un informe final que no contiene ni sumillas ni conclusiones. La señora Patricia Ochoa vio al menos seis versiones. Nosotros encontramos tres.

¿Qué más se perdió? Porque usted dice que les entregaron cajas de documentos, archivos, por ejemplo CD´s que no contenían nada

Se perdió información principalmente o material técnico que nosotros recabamos en su momento. Por ejemplo nosotros hicimos la prueba del polígrafo como un instrumento informativo y orientativo. Y eso no está hoy.

¿Qué concluía el polígrafo?

Esa prueba del polígrafo era verificar la autenticidad de las respuestas a los interrogantes que se le hacían, en ese momento, a los que fueron sentenciados. Si bien es una prueba que fue concluyente o materia plena dentro de una investigación es un material interesante para la investigación.

Cuéntenos sobre alias Francis: ¿Está vivo o muerto?

Nosotros tampoco sabemos si está vivo o muerto. Eso va a ser materia de una investigación. Lo que sí podemos decir es que alias Francis o Derlis corresponden a una misma identidad. Son la misma persona. Quien aparece como muerto en diciembre de 2012 es Francis o sea Francisco Israel Cruz Vargas. Pero quien aparece vivo para algunos registros oficiales es Derlis Salazar. Y sí son la misma persona, porque eso lo comprobamos nosotros a través de impresiones digitales

¿Cómo saben que son la misma persona?

A través de impresiones digitales es decir huellas dactilares. Nosotros cotejamos la información y descubrimos que son coincidentes los puntos característicos Y eso lo corroboramos con otro equipo de peritos de Argentina, que llegó a la misma conclusión

Perito dice que Correa divulga versión errónea del caso Gabela Leer más

¿Francis estuvo preso?

Estuvo detenido en febrero del 2011, pero el fiscal que investigaba el caso pidió que no se lo traslade a la penitenciaría de Guayaquil porque quería que rinda versión. Lo encontraba o suponía que tenía algún vínculo con la muerte del general Gabela.

¿Cuál es la participación de alias Francis?

Según alias Cojo, que sí está sentenciado, Francis fue el autor material, el que disparó el arma que mató al general Gabela. Y esto es coincidente con la información que nosotros, sin tener todavía la identidad de Francis, habíamos levantado con las pruebas balísticas y con la información que había en el expediente sobre quién había asesinado al general Gabela lo hizo con la mano izquierda. Coincidentemente Francis, a diferencia de los detenidos y sentenciados, es el único zurdo. Y esa información fue corroborada con el bolígrafo.

¿Quién declara que un general le pagó por perpetrar el crimen?

El que declara eso es alias Cojo y dijo que era la única información que tenía respecto al general. Se puede decir que Francis es una pieza clave en este caso. Porque es alguien que estuvo vinculado al caso Gabela inicialmente. En diciembre del 2012 termina siendo acribillado y al 2023 hay información de que podría estar vivo.