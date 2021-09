Medicinas priorizadas no llegan a todos los hospitales

Apenas 4 de los 135 hospitales de la red pública han recibido 30 tipos de medicamentos por la declaratoria de emergencia que priorizó 123 fármacos. En Quito fueron el Eugenio Espejo e Isidro Ayora y en Guayaquil el Hospital Francisco Icaza Bustamante (o también llamado del Niño) y el Abel Gilbert Pontón (que es conocido también como Guayaquil).

Según el documento del Ministerio de Salud Pública, les entregó desde el pasado 10 de septiembre sedantes, analgésicos, anestésicos, antibióticos, inmunosupresores, medicamentos oncológicos y biológicos, al igual que a las casas de salud en la capital. Sin embargo, en un recorrido que realizó Diario EXPRESO los pacientes de estos lugares denunciaron que aún no reciben la totalidad de sus medicinas.

Según el coordinador de Áreas Críticas del Hospital Guayaquil, Alex Gutiérrez, con esta entrega se cumpliría el 100 % de la entrega de medicamentos, pues por gestiones internas han realizado compras también.

“Hemos visto que llegan cajas, pero los medicamentos que necesita mi hermano no se los dan, no hay nada. Ayer tuvimos que comprar hasta un catéter de $ 60 y seguimos gastando” mencionó Rosa Andrade, familiar de un paciente que tiene 14 días internado y que en ese periodo ha comprado “de todo” para que pueda ser atendido en el Abel Gilbert.

Tengo dos meses aquí, no puedo con tantas compras. Soy de la Amazonía y hay más pagos.

Mónica Villacís,

madre de familia

No obstante, el Hospital del Niño, casa de salud de tercer nivel que atiende a menores de edad de todo el país, todavía no ha recibido las medicinas destinadas por la declaratoria de emergencia, al menos hasta el cierre de esta edición. Así lo reveló una fuente a este periódico y es por ello que señala que se registra todavía la compra de medicinas.

Según la coordinación zonal del Ministerio de Salud, se espera que hoy sean entregadas las medicinas a dicho hospital, algo que se llevaría a cabo de forma paulatina, según se prevé.

“Aquí no tienen medicamentos y no pueden avanzar con el tratamiento. Mi hija se sigue empeorando y ya no sé qué hacer porque no nos alcanza. Me dicen que vaya a Solca a insistir, porque la bebé no se mueve y que puede quedar ahí”, comentó Ginger Guayamabe, quien tiene desde hace 20 días internada a su hija de dos años por leucemia y espera un cupo para el traslado.

Guayamabe, al igual que otra veintena de padres que fueron entrevistados en los exteriores de las casas de salud, lamentaron que sus compras incluyen desde antibióticos hasta tratamientos oncológicos o fármacos para evitar convulsiones, con precios que van desde los $ 16 la unidad.

Los usuarios mostraron que las recetas diarias fluctúan entre los $ 30 y $ 60. Las compras por lo general son realizadas en las farmacias aledañas a las casas hospitalarias y solicitan a las autoridades una regulación de precios. “Se aprovechan de nuestra necesidad. Aparte hay que hacer exámenes, comprar insumos, porque los aparatos para hacer estas cosas no funcionan”, dijo Andrade.