Mauricio Altamirano sobre supuesto 'favor' de Mayra Salazar: "No hice nada ilegal"

En los últimos chats revelados por la Fiscalía en el caso Purga, se han expuesto conversaciones de Mayra Salazar, exasesora de comunicación de la presidencia de la Corte Provincial del Guayas y una de los procesados en el caso Metástasis, donde se mencionan intercambios de favores con diversos personajes de la política y la farándula.

Entre los involucrados se encuentran correístas, socialcristianos, ginecólogos, jueces e incluso Mauricio 'El Cuy' Altamirano, quien en 2023 fue denunciado por Dieter Hoffmann, reportero del programa Los Hackers de la Farándula, por una contravención de cuarta clase, acusándolo de agresión y de lanzar su celular al piso.

La audiencia por esa denuncia tuvo lugar en junio del año pasado, donde el juez ratificó la inocencia de 'El Cuy'. Sin embargo, el caso no terminó ahí. Hoffmann apeló la sentencia en la Corte Provincial del Guayas, presidida en ese momento por Fabiola Gallardo. Es en este punto es donde comienzan los chats, según relata Altamirano a EXPRESO, y se puede corroborar en las conversaciones publicadas por el Ministerio Público.

"Hoffmann y su abogado apelan el fallo y es ahí cuando Mayra Salazar, quien trabajaba como asesora en la Corte Provincial del Guayas y a quien conozco desde hace años, me escribe porque este tema fue algo mediático dentro de la farándula", explica Altamirano. El mensaje que recibió de Salazar fue: "Veo que Dieter sigue molestando y han apelado... ¿En qué sala está el caso para que yo pueda hablar?". Más adelante, después de recibir un documento de Altamirano, ella añade "es mi Tribunal. jajaja, ya quédate tranquilo. Yo me encargo".

Posteriormente, se detalla en los chats cómo Salazar insistió en que Altamirano se mantuviera tranquilo, asegurándole que había solicitado que su expediente fuera llevado a su oficina y que los implicados, incluida Fabiola Gallardo, también investigada en el caso Purga, estaban al tanto.

Y llegó el favor de vuelta. El 31 de octubre, Altamirano aceptó animar un concurso interno de disfraces, con el ofrecimiento de que "así aprovechamos y le cuentas toda la historia a la presidenta para presionar por lo tuyo", en palabras de Salazar.

LAS DECLARACIONES DE MAURICIO 'EL CUY' ALTAMIRANO

"Honestamente mi única preocupación era que mi caso prescribiera y por eso era mi afán de que las audiencias se realizaran en la brevedad posible. Mi conciencia está tranquila porque no hice nada ilegal, gané en dos ocasiones con la verdad de mi lado", contesta. Sobre la fiesta que aceptó animar y una supuesta conversación ofrecida cuenta que sí accedió al evento, pero que no se reunió a puerta cerrada con ningún juez. "Es más ni tenía claro quienes eran, animé y me fui", asegura.

Tras la suspensión de la audiencia en varias ocasiones, los jueces convocaron la reinstalación para el 15 de diciembre de 2023. El 14 del mismo mes, Salazar fue arrestada por el caso Metástasis. La audiencia no se instaló porque el abogado de Altamirano, Kevin Prendes, no pudo presentarse porque también había recibido prisión preventiva por el mismo caso que Salazar.

Tras dos nuevos diferimientos por ausencias justificadas de Fabiola Gallardo, la audiencia se reinstaló el 16 de febrero de 2024 y la inocencia de Altamirano fue ratificada.

"Gané la apelación porque tengo la verdad de mi lado, hubo un fallo inicial a mi favor en el 2023 y porque conté con argumentos sólidos para mi defensa y no con mentiras como la otra parte", agrega Altamirano.

En los chats con Salazar también se puede leer que 'El Cuy' ofrecía carteras y shows gratis a cambio de los favores que se asumían entre Salazar y los jueces que llevaban el caso, sobre esto dice "soy comerciante y vendo bolsos al igual que mochilas y champús; los bolsos a los cuales se hacen alusión cuestan $ 20 y ningún juez, peor Salazar, recibió ningún regalo de parte mía".

"Si revisan las fechas cuando se da el fallo de la apelación Mayra Salazar estaba presa y las audiencias se habían postergado por parte de los jueces", concluye Altamirano.

