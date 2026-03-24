Matrículas escolares régimen Costa-Galápagos 2026: Link y pasos para traslados

Las instituciones municipales, fiscomisionales y particulares no están obligadas a seguir este cronograma

Desde este 24 de marzo de 2026 está habilitado el proceso de matrículas y traslados para el año lectivo 2026‑2027

Desde este 24 de marzo de 2026 está habilitado el proceso de matrículas y traslados para el año lectivo 2026‑2027 en las instituciones educativas fiscales del régimen Costa‑Galápagos, un trámite que cada año moviliza a miles de familias y que vuelve a poner a prueba la capacidad del sistema digital del Ministerio de Educación.

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El procedimiento se realiza exclusivamente en línea, a través de la plataforma juntos.educacion.gob.ec, donde los representantes legales pueden solicitar un cupo o gestionar el traslado de estudiantes entre planteles fiscales, según la disponibilidad de vacantes y la ubicación del domicilio registrado.

¿Cómo funciona el proceso?

El sistema está organizado en fases escalonadas, con el objetivo de evitar la saturación de la plataforma y priorizar ciertos casos, como la permanencia de hermanos en una misma institución. Una vez completado el trámite, el sistema genera un certificado digital de matrícula, que se envía al correo electrónico del representante. Ese documento tiene validez oficial y no debe imprimirse ni ser exigido por las escuelas o colegios.

El sistema está organizado en fases escalonadas, con el objetivo de evitar la saturación de la plataforma Cortesía

Fechas clave para traslados



Traslados de hermanos: del 24 al 29 de marzo de 2026.

Inicial (3 y 4 años): 7 de abril.

Preparatoria y EGB elemental (2.º a 4.º): 8 de abril.

EGB media y superior (5.º a 10.º): 9 de abril.

Bachillerato: 10 de abril.

Todos los niveles: 11 y 12 de abril.

Matrículas ordinarias

Inicial: 14 de abril.

Preparatoria y EGB elemental: 15 de abril.

EGB media y superior: 16 de abril.

Bachillerato: 17 de abril.

Todos los niveles: 18 y 19 de abril

Además, el calendario contempla matrículas extraordinarias desde el 7 de mayo hasta septiembre de 2026, para quienes no logren completar el proceso en las fechas ordinarias. Aunque el trámite es gratuito, el acceso efectivo a un cupo no está garantizado y depende de la capacidad instalada de cada institución.

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En años anteriores, padres de familia han reportado dificultades técnicas, falta de cupos en planteles cercanos y la necesidad de aceptar asignaciones alejadas del domicilio. Estos factores vuelven a estar sobre la mesa en un contexto de alta demanda en zonas urbanas de la Costa

Las instituciones municipales, fiscomisionales y particulares no están obligadas a seguir este cronograma y pueden definir sus propios procesos de admisión, aunque algunas optan por alinearse al calendario fiscal.

El inicio del año lectivo 2026‑2027 para el régimen Costa‑Galápagos está previsto para el 4 de mayo de 2026, una fecha que marca el cierre del proceso administrativo y el arranque formal de las actividades escolares

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