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El proceso inicia 24 de marzo de 2026 inicia el proceso de matrículas y traslados de estudiantes en el régimen Costa – Galápagos
El proceso inicia 24 de marzo de 2026 inicia el proceso de matrículas y traslados de estudiantes en el régimen Costa – Galápagos.Cortesía

Matrículas y traslados escolares 2026: fechas clave en régimen Costa-Galápagos

Desde el 24 de marzo de 2026 inicia el proceso de matrículas y traslados de estudiantes en el régimen Costa – Galápagos

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte anunció que desde el 24 de marzo de 2026 inicia el proceso de matrículas y traslados de estudiantes en el régimen Costa – Galápagos para el período 2026-2027. La medida permitirá a madres, padres y representantes escoger instituciones educativas fiscales de acuerdo con la disponibilidad de cupos y la ubicación de referencia.

(Te invitamos a leer: 7 de cada 10 familias prevén endeudarse para cubrir matrículas, útiles y uniformes)

El trámite se realiza únicamente a través de la página oficial juntos educacion.gob.ec. Una vez concluido, el certificado de matrícula será enviado al correo electrónico registrado por el representante legal. Las instituciones educativas no podrán exigir la impresión física de este documento.

El cronograma oficial establece fechas diferenciadas para traslados y matrículas ordinarias, tanto de hermanos como de estudiantes en general.

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El trámite se realiza únicamente a través de la página oficial del Ministerio de Educación.
El trámite se realiza únicamente a través de la página oficial del Ministerio de Educación.Cortesía

Cronograma de traslados y matrículas en instituciones fiscales

Traslados y matrículas de hermanos entre instituciones fiscales

  • Traslados: del 24 al 29 de marzo de 2026

  • Matrícula ordinaria: del 31 de marzo al 5 de abril de 2026

Traslados entre instituciones fiscales

  • Inicial (3 y 4 años): 7 de abril

  • Preparatoria (1er grado): 8 de abril

  • EGB Elemental (2°, 3° y 4°): 8 de abril

  • EGB Media (5°, 6° y 7°): 9 de abril

  • EGB Superior (8°, 9° y 10°): 9 de abril

  • Bachillerato (1°, 2° y 3° curso): 10 de abril

  • Todos los grados y cursos: del 11 al 12 de abril

Matrícula ordinaria de estudiantes

  • Inicial (3 y 4 años): 14 de abril

  • Preparatoria (1er grado): 15 de abril

  • EGB Elemental (2°, 3° y 4°): 16 de abril

  • EGB Media (5°, 6° y 7°): 16 de abril

  • EGB Superior (8°, 9° y 10°): 17 de abril

  • Bachillerato (1°, 2° y 3° curso): 17 de abril

  • Todos los grados y cursos: del 18 al 19 de abril

Las instituciones municipales, fiscomisionales y particulares deberán elaborar y socializar sus propios cronogramas escolares, aunque también podrán acogerse al definido para el sistema fiscal.

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