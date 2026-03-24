Matrículas en el sistema fiscal Costa-Galápagos 2026: guía paso a paso

Las matrículas fiscales Costa-Galápagos 2026 ya comienzan. Revisa el cronograma y cómo hacer el proceso

El proceso de matrículas fiscales Costa-Galápagos 2026 se realiza de forma virtual

El proceso para asegurar un cupo en el sistema educativo fiscal ya tiene fecha. Desde este 24 de marzo de 2026, el Ministerio de Educación inicia la etapa de matrículas y traslado de hermanos en el régimen Costa-Galápagos, como parte de la planificación del año lectivo 2026-2027.

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Este procedimiento se realiza de forma virtual y permite a los representantes elegir una institución educativa según la disponibilidad de cupos y la cercanía al domicilio del estudiante.

El trámite es gratuito y no requiere acudir presencialmente a los planteles.

¿Cómo funciona el proceso de matrículas fiscales 2026?

El sistema está organizado por fases. Primero se habilita el traslado y matrícula de hermanos, y luego se abre la matrícula ordinaria para el resto de estudiantes.

Al finalizar el registro, el certificado de matrícula será enviado al correo electrónico del representante. Este documento es válido en formato digital, por lo que no debe ser impreso ni solicitado por las instituciones educativas.

📰 [BOLETÍN] El MINEDEC anuncia que a partir del 24 de marzo inicia el proceso de matrícula y traslados de estudiantes en el régimen #CostaGalápagos 2026–2027, el trámite se realiza a través de la página oficial https://t.co/qBO18YubkG



🔎 Conoce más ➡️ https://t.co/GlCIc8O1J6… pic.twitter.com/4Ko74ROSC2 — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) March 23, 2026

Cronograma de matrículas Costa-Galápagos 2026

El calendario definido por el Ministerio de Educación establece fechas específicas para cada etapa.

Traslados de hermanos: del 24 al 29 de marzo de 2026

Matrícula de hermanos: del 31 de marzo al 5 de abril de 2026

Esta fase prioriza a estudiantes que buscan ingresar a la misma institución que sus hermanos.

Matrícula ordinaria por niveles

El proceso general se desarrollará en abril:

Inicial (3 y 4 años): 14 de abril

Preparatoria y EGB Elemental (2.º a 4.º): 15 de abril

EGB Media y Superior (5.º a 10.º): 16 de abril

Bachillerato (1.º a 3.º): 17 de abril

Todos los niveles: 18 y 19 de abril (con y sin número de cédula)

Cada jornada está destinada a un grupo específico de estudiantes.

Paso a paso para matricularse en el sistema fiscal

El trámite se realiza a través de la plataforma del Ministerio de Educación. Estos son los pasos:

Ingresar al portal: Accede a la página oficial habilitada para el proceso . Seleccionar el régimen: Elige la opción correspondiente a Costa-Galápagos. Completar la información: Ingresa los datos del estudiante y del representante. Finalizar el registro: El sistema asignará el cupo según disponibilidad y enviará el certificado al correo.

¿Quiénes pueden acceder a la matrícula fiscal?

El proceso está dirigido a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo fiscal. También incluye a quienes requieren realizar traslados, especialmente en el caso de hermanos.

La asignación de cupos dependerá de la oferta disponible en cada institución.

Otros aspectos a considerar

El Ministerio de Educación recordó que las instituciones municipales, fiscomisionales y particulares pueden establecer sus propios cronogramas o acogerse al calendario del sistema fiscal.

Por ello, en caso de optar por estas opciones, se recomienda consultar directamente con cada plantel.

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