Cómo hacer traslados entre colegios fiscales en el régimen Costa-Galápagos 2026

El proceso de traslados fiscales Costa-Galápagos 2026 inicia el 24 de marzo. Revisa fechas, requisitos y pasos

No todo en el regreso a clases es comprar útiles o ajustar horarios. Para muchas familias, el nuevo año lectivo también implica tomar una decisión clave: cambiar de colegio. Y ese trámite, en el sistema público, ya tiene fecha.

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El Ministerio de Educación activará desde el 24 de marzo el proceso de matrículas y traslados en el régimen Costa-Galápagos, de cara al periodo 2026-2027. Se trata de un procedimiento en línea que permite a los estudiantes del sistema fiscal moverse de una institución a otra, según su situación familiar o lugar de residencia.

Pero no todos pueden hacerlo al mismo tiempo. El calendario está organizado por etapas y niveles educativos, y funciona con cupos disponibles.

📰 [BOLETÍN] El MINEDEC anuncia que a partir del 24 de marzo inicia el proceso de matrícula y traslados de estudiantes en el régimen #CostaGalápagos 2026–2027, el trámite se realiza a través de la página oficial https://t.co/qBO18YubkG



🔎 Conoce más ➡️ https://t.co/GlCIc8O1J6… pic.twitter.com/4Ko74ROSC2 — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) March 23, 2026

Calendario de traslados fiscales Costa-Galápagos 2026

El cronograma arranca con un grupo prioritario y luego se abre progresivamente para el resto de estudiantes.

Primero: traslado de hermanos

Entre el 24 y el 29 de marzo, el sistema estará habilitado exclusivamente para quienes buscan ubicar a hermanos en una misma institución educativa.

Luego: traslados por niveles

A partir de abril, el proceso se activa por subniveles:

Inicial (3 y 4 años): 7 de abril

Preparatoria y EGB Elemental: 8 de abril

EGB Media y Superior: 9 de abril

Bachillerato: 10 de abril

Todos los niveles: del 11 al 12 de abril

Cada fecha responde a la organización del sistema para distribuir la demanda y gestionar los cupos disponibles.

¿Quiénes pueden cambiarse de colegio fiscal?

El traslado está dirigido a estudiantes que ya forman parte del sistema educativo fiscal. Es decir, no aplica para ingresos nuevos, sino para quienes necesitan cambiarse de institución dentro de la red pública.

Las razones pueden ser diversas: desde una mudanza hasta la búsqueda de un plantel más cercano o conveniente. La condición principal es que exista disponibilidad en la institución de destino.

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Inicia el proceso de traslado de hermanos para el régimen Costa-Galápagos 2026-2027.



Este trámite es exclusivo para estudiantes en planteles fiscales que deseen reagruparse en una misma institución.

🗓️ Fecha: del 24 al 29 de marzo.

💻… pic.twitter.com/yCvx73pbw9 — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) March 23, 2026

Requisitos para traslados fiscales 2026

Antes de iniciar el trámite, conviene tener a la mano la información necesaria. El sistema solicitará:

Correo electrónico del representante Cédula del representante Cédula del estudiante Código Único Eléctrico (planilla de luz) Número de contacto

Sin estos datos, el proceso no podrá completarse correctamente.

Paso a paso para hacer el traslado en línea

El trámite se realiza completamente en internet, a través de la plataforma oficial del Ministerio.

Ingresar al sistema

Dirígete al portal: juntos.educacion.gob.ec.

Selecciona el régimen

Elige la opción correspondiente a Costa-Galápagos.

Registra los datos

Completa la información solicitada y sigue las instrucciones del sistema.

Una vez finalizado el proceso, la plataforma asignará el cupo según la disponibilidad existente.

Lo que debe tener en cuenta antes de aplicar

El sistema no garantiza cupos en todas las instituciones, por lo que la recomendación es ingresar en la fecha asignada y considerar varias opciones. También es clave verificar que los datos ingresados sean correctos para evitar rechazos o demoras.

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