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El viceministro de educación superior (e) Ramiro Torres ha mantenido reuniones con rectores, como el de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
El viceministro de educación superior (e) Ramiro Torres ha mantenido reuniones con rectores, como el de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.Ministerio de Educación.

Ecuador: Mario Cuvi deja el Viceministerio de Educación Superior; hay reemplazo

El reemplazo ya trabajaba en la cartera, pero en su pasado no se observa experiencia en el campo educativo

  • Mariela Rosero Ch.

Mario Cuvi dejó el cargo de viceministro de Educación Superior tras permanecer alrededor de cuatro meses en funciones. Según conoció EXPRESO, el funcionario se despidió de su equipo el viernes 20 de marzo de 2026. Su relevo, por ahora es temporal.

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El 26 de noviembre del 2025, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura dio la bienvenida a Mario Cuvi, como viceministro de educación superior. Es decir estaba a cargo del ámbito de lo que fue la Secretaría de Educación Superior (Senescyt). Cuvi se desempeñó como viceministro de Gobernabilidad, durante el régimen de Guillermo Lasso.

En lugar de Cuvi asumió de forma temporal Ramiro Torres Tobar, quien se desempeñaba como subsecretario de Instituciones de Educación Superior. El cambio se produce en medio del proceso de postulación de cupos para acceder a las universidades e institutos. La ministra de Educación, Gilda Alcívar, no ha precisado los motivos de la salida ni si el reemplazo será definitivo.

En su página de Linkedin se observa que Ramiro Torres Tobar ha estado en lo que fue la Senescyt desde junio del 2024. Antes ha trabajado como Intendente Nacional de Planificación, en la Superintendencia de Competencia Económica; fue Intendente Nacional de Planificación, en la Superintendencia de Control de Poder del Mercado y Coordinador de Planificación y Control de la Gestión, en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Y antes, Gerente Estratégico de Planificación y proyectos, en Correos del Ecuador.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes se encargará de todos los niveles, desde inicial hasta universitario.

¿Un súper ministerio de Educación en Ecuador? La fusión con Senescyt abre dudas

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Lo que se hizo en Educación en Ecuador

El 24 de julio del 2025, Carondelet anunció la decisión del presidente Daniel Noboa de reorganizar el Ejecutivo. Por lo que se indicó que se pasaría a tener 14 de 20 ministerios y tres de nueve secretarías en Ecuador. Entre otros se decidió que el Ministerio de Educación agrupe a los ministerios de Cultura y de Deportes y a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Viceministerio de Educación Superior se encarga de dictar la política pública relacionada con universidades e institutos.

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