César Vásquez ya no es viceministro de Educación Superior ¿Qué pasó?

El 27 de marzo del 2024, es decir hace alrededor de un año y siete meses, César Vásquez empezó a dirigir la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), tras la salida de Ana Changuín. En junio de ese año fue oficializado como titular de esa entidad, que pasó a ser parte del Ministerio de Educación. Y se convirtió en Viceministro de Educación Superior, cargo que al parecer ocupó hasta el jueves 16 de octubre del 2025.

Vásquez se habría despedido de sus colaboradores más cercanos. Aparentemente, su reemplazo temporal es el viceministro de Educación, Gustavo Ayala, según pudo conocer EXPRESO.

Entre un grupo de rectores universitarios circula la versión de que a César Vásquez le habrían pedido la renuncia a su cargo. Y que supuestamente fue despedido. Sin embargo, en entrevista con el exfuncionario, él negó eso. "Absolutamente nada que ver, mi compromiso con el presidente y la ministra siguen intactos. Empecé en la Senescyt en diciembre del 2023. Estoy preparando otro proyecto, salgo por algo personal".

