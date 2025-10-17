Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Cesar Vasquez
César Vásquez, secretario de la Senescyt, habla sobre el déficit de cupos en la educación superior pública en EcuadorSenescyt

César Vásquez ya no es viceministro de Educación Superior ¿Qué pasó?

Al momento, el reemplazo temporal sería otro funcionario de la cartera, dirigida por Alegría Crespo

  • Mariela Rosero Ch.

El 27 de marzo del 2024, es decir hace alrededor de un año y siete meses, César Vásquez empezó a dirigir la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), tras la salida de Ana Changuín. En junio de ese año fue oficializado como titular de esa entidad, que pasó a ser parte del Ministerio de Educación. Y se convirtió en Viceministro de Educación Superior, cargo que al parecer ocupó hasta el jueves 16 de octubre del 2025.  

Vásquez se habría despedido de sus colaboradores más cercanos. Aparentemente, su reemplazo temporal es el viceministro de Educación, Gustavo Ayala, según pudo conocer EXPRESO.   

Entre un grupo de rectores universitarios circula la versión de que a César Vásquez le habrían pedido la renuncia a su cargo. Y que supuestamente fue despedido. Sin embargo, en entrevista con el exfuncionario, él negó eso. "Absolutamente nada que ver, mi compromiso con el presidente y la ministra siguen intactos. Empecé en la Senescyt en diciembre del 2023. Estoy preparando otro proyecto, salgo por algo personal".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Orense vs Independiente del Valle EN VIVO: Canal para ver y detalles | LigaPro 2025

  2. Conflicto sentimental termina en ataque: Fiscalía detiene a cuatro personas en Quito

  3. César Vásquez ya no es viceministro de Educación Superior ¿Qué pasó?

  4. ¿Cómo influye el factor local en el rendimiento de Liga de Quito ante Barcelona SC?

  5. La Policía busca al sospechoso que dejó una bomba y desató el pánico en Salinas

LO MÁS VISTO

  1. Capturan a dos presuntos autores del atentado contra Bryan Angulo en Portoviejo

  2. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  3. ‘Torenza’: el país que nunca existió y la viajera del tiempo que engañó a internet

  4. El primer Porsche Cayenne en la historia de la isla Trinitaria

  5. Liga de Quito vs Barcelona SC: la inteligencia artificial ya eligió al ganador

Te recomendamos