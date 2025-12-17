Matriculación vehicular para rezagados: fechas límite y multas en Quito y Guayaquil

Conoce las sanciones que deberás pagar si no matriculaste en el mes correspondiente. Aquí los detalles

Diciembre marca el cierre del calendario anual de matriculación vehicular en Ecuador y se convierte en la última oportunidad para que los propietarios que no cumplieron en su mes asignado regularicen su situación.

Tanto en Guayaquil como en Quito, las autoridades de tránsito habilitaron este periodo para atender a los rezagados, aunque con la aplicación de multas establecidas en la normativa vigente.

Guayaquil: último llamado para regularizar la matrícula

En el caso de Guayaquil, la ATM dispuso que diciembre esté destinado exclusivamente a quienes no realizaron el trámite en el plazo correspondiente. Los conductores deberán cumplir con la revisión técnica vehicular y cancelar los valores pendientes para poder matricular su automotor.

No haber cumplido a tiempo implica sanciones económicas. La normativa contempla una multa de 25 dólares por no realizar el trámite en el mes asignado, otros 25 dólares por no cancelar la matrícula del año en curso y 50 dólares adicionales si el vehículo no aprueba la revisión técnica.

En conjunto, el monto puede ascender a 100 dólares, sin considerar otros valores acumulados. Además, circular sin matrícula vigente puede derivar en la retención del vehículo, de acuerdo con el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Tránsito.

Para completar el proceso y evitar mayores inconvenientes, los usuarios deben consultar y pagar sus obligaciones a través del SRI o entidades autorizadas, agendar una cita para la revisión técnica vehicular y realizar la matriculación en línea mediante las plataformas oficiales de la AMT o la ANT.

La Ley de Alivio Financiero permite avanzar con el trámite incluso si existen deudas parciales, siempre que se cuente con SOAT vigente y la revisión técnica aprobada.

La ANT informó además que los turnos asignados para los días 7, 10 y 11 de noviembre podrán ser utilizados durante esta semana sin necesidad de reprogramación. Los usuarios deberán presentarse con el turno impreso y la documentación requerida. Entre los servicios más solicitados en estas dependencias también constan la emisión y renovación de licencias profesionales y no profesionales.

Las furgonetas de transporte escolar están entre los medios de transporte que deben cumplir con la Revisión Técnica Vehicular en Guayaquil. ARCHIVO

Quito: multas y regularización en diciembre

En la capital, diciembre también es el mes habilitado para que los conductores que no cumplieron con la calendarización regularicen la Revisión Técnica Vehicular (RTV) y la matrícula. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) precisó que este trámite fuera de plazo conlleva una multa de 25 dólares por no haber acudido en el mes correspondiente, según el último dígito de la placa.

El cronograma anual inició en febrero con las placas terminadas en 1 y concluyó en noviembre con las terminadas en 0. Quienes no cumplieron en ese periodo pueden hacerlo ahora, pero deberán asumir sanciones adicionales. En Quito se aplica una multa de 50 dólares por no realizar o no aprobar la RTV durante el año, y otra de 25 dólares por no haber pagado la matrícula dentro del plazo establecido.

El procedimiento para regularizarse es similar al de Guayaquil: primero se deben consultar y cancelar los valores pendientes, luego agendar una cita para la revisión técnica y finalmente completar la matriculación a través del portal web oficial de la AMT. Las autoridades recalcan que cumplir con estos pasos es indispensable para circular legalmente y evitar sanciones mayores.

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, las entidades de tránsito insisten en que los conductores aprovechen este último periodo habilitado. Regularizar la matrícula no solo evita multas y retenciones, sino que garantiza que los vehículos cumplan con las condiciones técnicas necesarias para una circulación segura

Diciembre es el último mes del año para la matriculación. Foto: archivo / Expreso

