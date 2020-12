Este martes fueron presentados los tres nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas

Los nuevos comandantes de la Armada, Fuerza Aérea y Fuerza Terrestre fueron presentados oficialmente este martes 8 de diciembre en una ceremonia efectuada en los patios del Ministerio de Defensa, centro sur de Quito.

Rafael Poveda, Gustavo Agama y Washington Buñay reemplazan a Darwin Jarrín, Mauricio Campuzano y a Luis Altamirano Junqueira. Los dos primeros habían cumplido ya dos años en sus cargos, mientras que Altamirano tenía un año y un mes en funciones.

El ministro de Defensa Oswaldo Jarrín señaló que con los cambios no hay afectación al mando y lo que hay es optimización de la capacidad de los órganos operativos. Dijo que si son tres nuevos órganos, "es un snobismo hablar de ridiculeses considerando que se afecta o va haber un colapso de las Fuerzas Armadas". Añadió que se trata de un cambio normal, reglamentario, estandarizado.

Insistió en que no se puede hacer acusaciones ligeras o querer desvirtuar una decisión política fundamentada en la ley y la capacidad de administración del Ministerio de Defensa para reorganizar las veces que se requiera porque el objetivo es mejorar el desempeño y optimizar el uso de los recursos, empezando por los humanos.

Reconoció que la lealtad es un valor importante para Fuerzas Armadas pero no es el único y que las FF. AA. no funcionan por lealtad y porque la lealtad se confunde con amistad o se confunde con sentimientos o emociones individualizadas.

Insistió que el nuevo equipo de núcleos operativos sirve para reorganizar y darle al jefe del Comando Conjunto, Luis Lara, un nuevo equipo para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Lara fue nombrado jefe del Comando Conjunto el mismo día en el que se hizo la designación de Altamirano Junqueira, el 15 de octubre de 2019, tras las protestas de octubre.

La semana pasada en un discurso de despedida el general Altamirano dijo que se va feliz y no tiene de qué arrepentirse porque "siempre he hecho lo que he creído que es mejor para la institución".

Para el oficial que pasó al retiro el camino de la innovación y la creatividad permitirá a la institución armada crecer. "No me voy con resentimiento alguno, la institución me ha dado todo. Me voy feliz por cumplir parte de mi sueño", manifestó.

Pero reconoció que deja la institución militar con nostalgia. Pidió a sus excompañeros que no desmayen en la necesidad de cambio, que no hagan que "la envidia y la frustración supere a la voluntad de crecer". Altamirano es el único general con un doctorado, equivalente a PHD y fue un oficial que obtuvo la primera antigüedad en todos sus cursos militares, según reseñó.

Habló de la importancia de la innovación y la educación. La innovación en el diseño de fuerza, en las líneas de transformación "que deben iniciar venciendo los prejuicios, las tradiciones y la incapacidad de pensar en una institución moderna". Ratificó que siempre fue valiente para enfrentar el desafío y no hay mayor lealtad que la del superior al subordinado.

Recordó que durante su vida militar puso en riesgo su propia condición futura pero jamás claudicó a sus principios, cuando ante las máximas instancias militares tuvo que expresarlo, "lo hice en solitario".

"No regresaré a ver atrás, les pido a todas las personas que me estiman, a los que he comandado, no me escriban lo que se va a hacer, mi tiempo ya pasó, no quiero saber nada, ya no es mi momento, los tiempos de Dios son perfectos", se despidió ratificando que se va con orgullo y no con vergüenza porque no ha dejado de hacer nada que pueda arrepentirse.