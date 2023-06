La resolución del juez Luis Rivera de no llamar a juicio a los 18 procesados por posible peculado en el caso de los helicópteros Dhruv, no fue ajena a los familiares de las víctimas mortales y heridos que dejaron los siniestros de las cuatro aeronaves.

Tienen la esperanza de que con la apelación del fallo que anunció la fiscal Diana Salazar se haga justicia. “Es una lucha sin fin al parecer”, señaló una de las personas afectadas, quien prefirió que su nombre se mantenga en reserva.

No se puede dar paso a la etapa de juicio, puesto que no ha llegado a subsumir la conducta penal que prevé el tipo a las actuaciones de ninguno de los ciudadanos.

Luis Rivera, juez de la Corte Nacional

Ana Benavides, madre del sargento Cristian Unda, mostró su decepción por la resolución de Rivera. Cree que él debía llamar a juicio a los 18 procesados por presunto peculado. Reflexionó que todo quedó “como que no pasó nada. Una se perdió al hijo”. Cuenta que justo hace un mes más o menos “recién sacaba los ternos de mi hijo, al ver esos ternos y todo es algo tremendo, doloroso, que yo los he tenido hasta ahora y ya son nueve años, pero que digan que no pasa nada, eso no es así”. (LEA TAMBIÉN: "El juez Rivera cierra el caso de los helicópteros Dhruv sin delito ni sospechosos")

También espera que la Fiscalía haga algo en el caso y que se insista en el llamado a juicio a los sospechosos del delito, porque fue un grupo de personas el que decidió la compra de los helicópteros que se accidentaron.

Lo único que yo les digo es que ni así les hagan 10.000 juicios no me van a devolver a mi hijo nunca. Yo le dejo en manos de Dios la justicia, Él sabrá juzgarles. Mariana Suárez, madre de oficial fallecido

Es que el siniestro de cuatro de las siete aeronaves compradas en el correísmo dejaron tres militares muertos y más de una decena de heridos.

Sin ver avances en dar con los responsables de la compra de los Dhruv, la mayoría de familiares de las víctimas prefiere ya casi no hablar del tema.

Una de ellas es Mariana Suárez, madre del teniente Jorge Luis Flores Suárez, quien falleció en el mismo accidente que Unda. Han pasado ya casi 10 años de su muerte. Ella dijo a EXPRESO que ningún juicio le devolverá la vida del oficial y deja “en las manos de Dios la justicia, Él sabrá juzgarles”.

Su hijo tenía 30 años. Tras conocer que el caso quedó en nada por decisión del juez Rivera, sus sentimientos fueron de impotencia, dolor y la tristeza de ver que en el país no hay justicia, no hay culpables.

En el accidente del 20 de febrero de 2014 murió también el capitán Héctor Caicedo. La aeronave se estrelló en Huigra, Chimborazo. Hubo otros en Chongón, Guayas, y en la antigua Base Aérea de Quito.