María Paula Romo: “La fiscal está mostrándonos cómo funciona un narco-Estado”

María Paula Romo, dirigente del movimiento Construye, que no aceptó ser parte del acuerdo legislativo al que llegaron el correísmo, el Partido Social Cristiano y el Gobierno, sostiene que el caso Metástasis confirma que tenía razón cuando dijeron que el correísmo era una línea roja. “Si ya lo sabíamos antes, esto que acaba de ocurrir confirma nuestras peores sospechas”, dice. “¿Qué va a pasar con el acuerdo? Esto tienen que responderlo los socios del correísmo”, sostiene.

P: ¿Qué significa Metástasis en las actuales circunstancias políticas del país?

R: La fiscal y un equipo de personas están mostrándole al país cómo funciona un narco-Estado. Cuando hablamos de estas grandes palabras como narco-Estado, de la narcopolítica o de la contaminación del Estado, se ven como ideas muy lejanas. Lo que hoy estamos mirando en Metástasis es exactamente de qué se tratan todos estos conceptos. Un capo de una organización criminal llega a tener contactos con jueces de la Corte Nacional de Justicia, compra policías, jueces, fiscales y todo un grupo alrededor para fabricar su inocencia. Finalmente se quedan con el administrador de la justicia del país.

P: El movimiento que usted dirige lo advirtió: con el correísmo no haremos acuerdo.

R: Exacto. Por eso dijimos que el correísmo es una línea roja, no porque seamos radicales o porque tengamos problemas personales o porque no comprendemos la política. Por esto es por lo que el correísmo es una línea roja. Son sus abogados, literalmente, los que firman sus escritos, los mismos que los representaron en Sobornos, en Singue, los que pusieron los habeas corpus truchos para sacarlos de la cárcel como a Glas, los mismos que han defendido a los narcos. Por todo esto, Metástasis es tan clave para poner en contexto nuestra posición política.

P: A esto habría que añadir el intenso activismo del correísmo en redes sociales y organismos internacionales para defender a los acusados y desprestigiar el operativo.

R: Efectivamente, la participación de estos días muestra una vinculación y un compromiso todavía más grande de lo que uno podía imaginar. Rafael Correa alerta sobre este megaoperativo y habría provocado la fuga de algunos de los investigados. Luego, de una manera comprometida y entusiasta, todas las cabezas del correísmo se dedican no solo a defender a los involucrados, sino a armar una narrativa de protección. ¿Cuál es su narrativa de protección? Esto es inventado, es político, es puro lawfare, no hay pruebas… ¡Son aproximadamente 15 mil páginas de pruebas las que ha presentado la fiscal! Ya se pronunció el Grupo de Puebla. Es decir, empiezan a trasladar esto a un ámbito internacional. Así de involucrados están con la estructura que nos mostró la fiscal general del Estado.

P: Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cuál es el futuro de este acuerdo llamado de gobernabilidad?

R: No nos corresponde a nosotros responder esa pregunta porque para nosotros esa alianza era imposible e impresentable, aun antes de saber de Metástasis. Nosotros, aun antes de que esto se conozca, pensábamos que un acuerdo con ellos no era posible y que no se le podía entregar al correísmo la Comisión de Justicia o de Fiscalización de la Asamblea.

P: ¿Usted cree que el Gobierno ecuatoriano va a elevar una nota de protesta al Gobierno de Bélgica por el trabajo ‘de campana’ de Rafael Correa?

R: No lo sé. Pienso que esa es una pregunta que hay que hacerle al Gobierno, pero me parece que la Fiscalía y la justicia en el Ecuador tienen elementos suficientes para discutir esto considerando la condición migratoria del expresidente. Pero si se ha cometido un delito, también podría procesarlo la justicia.

P: ¿Cuál es el futuro del juicio político a la fiscal en la Asamblea, tomando en cuenta que es ella quien está procesando un caso muy grave?

R: Antes de esto, el juicio político no tenía presentación porque no se refería a la gestión de la Fiscalía o a la política criminal, (sino que) era una lista de asuntos jurisdiccionales, de ajuste de cuentas de los procesos penales de los líderes del correísmo. La pregunta es que si queremos una sociedad de derecho y de democracia, ¿de qué lado va a estar quién? ¿Qué tipo de sociedad seríamos si después de este caso la sancionada es la fiscal?

P: En octubre de 2022, Andersson Boscán, de La Posta, aseguraba que usted se reunía con los narcotraficantes Norero y Fito. Que incluso cenaba con ellos. ¿Qué puede decir?

R: Una pieza muy importante de este rompecabezas va a ser el papel de esas plataformas de información, entre comillas. ¿Por qué? Porque La Posta y Andersson Boscán entran a la cárcel con la protección de Norero cuando no estaba todavía preso. Entran a la cárcel, hacen un publirreportaje y terminan enviando el mensaje que lamentablemente el Gobierno de Guillermo Lasso aceptó y recogió: que había que hacer comisiones de negociación con los presos. Ese es un papel tremendo y que deliberadamente ha jugado La Posta, Boscán y que se verá reflejado aún más en este y otros casos.

P: ¿Y sobre la acusación?

R: Para responder esta burda acusación solamente voy a dar un detalle. Cuando yo era ministra de Gobierno, la justicia le daba por muerto a Norero porque él fingió su muerte en el Perú. Cuando yo era ministra, él no estaba preso. Fue detenido y llevado a prisión cuando Patricio Carrillo era ministro y eso explica el odio furibundo del correísmo y de La Posta contra Carrillo. Yo creo que tanto La Posta como el correísmo han jugado un papel sistemático para debilitar el sistema de justicia y seguridad en el Ecuador. Esto hay que saberlo para entender cómo es que el país llegó a una crisis de inseguridad tan terrible. Entre los responsables de esto están estos señores, especialmente Boscán.

