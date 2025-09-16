Marcha por el agua en Cuenca: Así avanza la movilización este 16 de septiembre

Centenares de personas se congregan para protestar en contra del proyecto de minería Loma Larga

Organizaciones campesinas, indígenas y de la zona urbana de la ciudad llegaron al punto de partida de la gran marcha.

La plaza de San Roque, un sector histórico de Cuenca, es el punto de concentración de centenares de ciudadanos que marcharán a favor del agua y en contra del proyecto de minería Loma Larga, en Quimsacocha, este martes 16 de septiembre de 2025.

RELACIONADAS Marcha por el agua en Cuenca contará con contingente de seguridad

Desde antes de las 08:00 las organizaciones campesinas, indígenas y de la zona urbana de la ciudad llegaron al punto de partida de la gran marcha. Con vuvuzelas, tambores, y banderas el espacio se llenó con la frase "el agua se defiende, el agua es vida".

Previo al inicio de la marcha, que será a partir de las 09:45, se desarrolló una ceremonia ancestral con la chakana para bendecir la marcha blanca por el agua.

Se desarrolló una ceremonia ancestral con la chakana para bendecir la marcha blanca por el agua. claudia pazán

Detalles de la jornada

El recorrido se inicia en la plaza de San Roque, en la avenida Loja y Doce de Abril, y partirá por la subida de la Condamine hasta la calle Sucre, luego bajará a la avenida Huayna Cápac para girar por la calle Simón Bolívar y atravesar el centro hasta la calle Padre Aguirre, por donde se ingresará a la plaza de San Francisco.

RELACIONADAS Gobernador de Azuay pide celeridad a las autoridades sobre informes de Quimsacocha

En el trayecto se tiene previsto hacer dos paradas: la primera en la Corte Provincial de Justicia del Azuay para entregar un documento donde se denunciará el supuesto incumplimiento de la sentencia por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Minas; y en la Gobernación del Azuay para entregar una carta dirigida al presidente Daniel Noboa con la exigencia de respeto a las consultas populares de Cuenca y Girón.

Una vez que los asistentes lleguen a la plaza de San Francisco, se llevará a cabo una ceremonia de traspaso de la defensa del agua de los adultos hacia las más jóvenes. Además, los representantes de cada una de las organizaciones participantes y colectivos se dirigirán al público. A las 13:00, la jornada continuará con una misa en la Catedral de la Inmaculada, presidida por el arzobispo de Cuenca, el monseñor Marcos Pérez.

Crece la expectativa en Cuenca ante el pedido de alza en los pasajes Leer más

Voces de los ciudadanos

Entre los participantes estuvieron habitantes de la comuna de San Pedro de Escaleras, zona directa de influencia del proyecto minero, como doña Miriam Chuchuca, quien llegó desde muy temprano con su canasta llena de hortalizas cultivadas en su comunidad.

La mujer expresó su rechazo al proyecto minero y aseguró que la lucha en defensa de las fuentes de agua tiene una historia de más de 30 años. Reprochó que ningún gobierno haya escuchado el clamor de la comunidad en la defensa de las cuencas hídricas que nutren los ríos Tarqui y Yanuncay, en Cuenca.

Nidya Solis, del Cabildo por el Agua, también llegó a la jornada y comentó que la marcha es un llamado de atención al Gobierno Nacional para que deje sin efecto la licencia ambiental que alcanzó el proyecto Loma Larga.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!