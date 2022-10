En su despacho ubicado en Puerto Santa Ana, en Guayaquil, la candidata a prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga conversa con EXPRESO sobre su perfil, sus planes para la provincia, su posición ante las administraciones anteriores y su relación con el Gobierno en caso de ser electa.

- ¿Cree que la glosa de $ 41 millones pesará más en los guayasenses que lo que usted pueda proponer para la provincia?

Aguiñaga: "Yo también puedo decir que ellos nos usaron" Leer más

- No es algo que me preocupa. Es una obra que hoy está en uso. La gente tiene claro que (el juicio en mi contra) se hizo en un afán persecutorio. Me demoré cinco años de mi vida en defenderme judicialmente y los jueces determinaron que era una glosa ilegal, ilegítima.

- Fue ministra de Ambiente y asambleísta. ¿Qué puede hacer desde la Prefectura que no haya sido posible en esos dos cargos anteriores?

- No son comparables, pero un prefecto se vuelve un líder local. Se vuelve la voz de los ciudadanos. El Ecuador de hoy no es el de 2007 cuando fui ministra. El contexto es distinto y por eso mi partido me planteó ir a un cargo unipersonal porque necesitamos gente más comprometida.

- Hay más de 10 candidatos a la Prefectura. ¿Por qué usted cree ser la mejor opción?

- He escuchado al señor (Héctor) Vanegas ofendiendo a las mujeres del Guayas y el señor (Richard) Intriago tiene una agenda de defensa del agro. Del resto no conozco sus propuestas.

Del resto de candidatos a la Prefectura del Guayas no conozco sus propuestas para la provincia

- Alguna opinión sobre ellos debe tener.

- Hay cuatro candidatos que representan a lo mismo. Hoy unos quieren decir que son el cambio, que son lo nuevo, habiendo sido concejales de esa tendencia política. Eso es tratar de confundir al electorado.

- Quien sea que llegue a la Prefectura heredará el dragado del río Guayas. ¿Qué planea hacer usted con esta obra?

Guayaquil tendrá draga en octubre Leer más

- Tal vez pudo haber esperado. Si el dragado está adjudicado, como se dice que está, me corresponde llevar adelante la ejecución del mismo, con algunos factores de riesgo que considero que debe conocer la ciudadanía...

- ¿Cuáles son estos factores?

- Es una obra de alto riesgo ambiental. (Al) Levantar sedimento acumulado por muchos años, no sabemos qué contenga. Debe ser analizado, monitoreado y tomar acciones en caso de que se ponga en riesgo a las personas o las actividades productivas.

- ¿Pero qué hará con el dragado específicamente?

- Mi primera acción será constituir una mesa académica con expertos de las universidades, para que hagan una veeduría al proceso y nos den recomendaciones para tomar medidas preventivas ante posibles daños ambientales.

Estamos tomando en cuenta la experiencia compañeros como Paola Pabón (en Pichincha) y Leonardo Orlando (de Manabí).

- ¿Mantendría proyectos de las administraciones anteriores?

- Las concesiones entran en fase de renovación. Cuando llegue haré el levantamiento de toda la información para los concursos de los nuevos procesos. También impulsaré la vivienda rural, pues hoy la empresa pública encargada no tiene un plan. En lo social, retomaría las escuelas de fútbol que fueron cerradas por Susana González.

- En 2023 habrá una renovación de tendencias y, de ganar, deberá tratar con el presidente Lasso. ¿Cómo será su relación?

Aquiles Álvarez: “Sería un honor tener como asesor a Rafael Correa” Leer más

- Prevalece el interés público, no hay tiempo que perder. En obras, por ejemplo, como el quinto puente, si el Gobierno no lo quiere hacer, si no le da la gana de resolver, pues que se haga a un costado y nos permita a los guayasenses resolver. Hay más de 10 interesados en el proyecto.

- El candidato a la Alcaldía de Guayaquil de la RC5, Aquiles Álvarez, le dijo a EXPRESO que sería un honor tener al expresidente Correa como asesor. ¿A usted también le entusiasma la idea?

- Rafael Correa es mi amigo, es mi compañero. Cuando recorremos la provincia, la gente lo recuerda. Algo hizo bien. Todos los consejos y asesoría que pueda darme siempre serán bien recibidos.

- En el aspecto político, ¿de quién más recibe consejos?

- Tengo compañeros que ya tienen experiencia y la estamos tomando en cuenta, como la de Paola Pabón en Pichincha, o la de Leonardo Orlando en Manabí.