Un primer acercamiento. El precandidato a la Alcaldía de Guayaquil por el movimiento Revolución Ciudadana, Aquiles Álvarez, visitó las instalaciones de Diario EXPRESO para exponer unas primeras ideas sobre algunos temas de interés local y nacional: inseguridad, planificación urbana, Ley de Comunicación y otros.

- ¿Cómo surge este vínculo con el correísmo?

- Tuve contacto con el expresidente Rafael Correa antes de que termine su último mandato. Fuimos cultivando una amistad y en esa amistad hablábamos de la coyuntura nacional y local. En un momento inesperado me hizo la propuesta.

- ¿Sopesó las manchas que rodean a este movimiento y sus figuras como sentencias judiciales, una en contra de su líder el expresidente Correa y algunas otras figuras?

- Hay sombras. Cada uno tiene su criterio. En el mío, la sentencia contra el expresidente Rafael Correa es más una persecución política. No veo una sentencia con un argumento claro. De todo lo que se ha inventado en estos tiempos, la sentencia no tiene argumentos. Es un perseguido político. Este no fue un aspecto que pesó. Ni me preocupa.

- ¿Cómo será su relación con los medios de comunicación en el caso de llegar a la Alcaldía?

- No siento ninguna amenaza o temor por las preguntas de los medios. Los que sienten miedo son los que se sienten expuesto y desnudos. Se ponen bravos porque sacan los cueros al sol porque son realidades y no inventos. Total apertura a los medios.

- No es la misma postura de quien es su rival electoral ni tampoco de los concejales ante publicaciones de EXPRESO...

- Veíamos la lista de concejales a la reelección. Nos reímos. No sé quién les ha dicho que tienen que reelegirse porque hacen las cosas bien. No sé qué han hecho. Lo que sí sé es que los concejales guardaron silencio en cada uno de estos cuestionamientos. Eso no tiene explicación. En Ecuador pasa de todo.

- Hablando de comunicación y gestión pública. ¿Cuál es su postura frente a las reformas a la Ley de Comunicación?

- No he leído las reformas a profundidad. No estoy de acuerdo con que a los medios de comunicación se los presione, controle y asfixie... Hay que dejar trabajar. Lo que sí considero que se limite es el tema de los trolls en las redes sociales. Estoy de acuerdo con la libertad de expresión y de prensa. No voy a cambiar mi forma de pensar.

- ¿Expuso esta postura dentro de su movimiento?

- La he expuesto, la he debatido y conversado con el expresidente y él la respeta.

Nos preocupa el tema de las vallas publicitarias que no están controladas y que son dominadas por ciertos grupos.

- La inseguridad, ha dicho, es una de sus líneas de acción. La alcaldesa asegura que no es su competencia y que requiere presupuesto para ello...

- La falta de presupuesto no es una limitante. El administrador tiene que usar los recursos que tiene y $ 60 millones que es lo que reclama (la alcaldesa) frente a uno de 782 millones se diluye en la contabilidad. Es una excusa bien barata. Buscar evadir la responsabilidad. Le echa la culpa al presidente, a quien ellos respaldaron. El ciudadano se da cuenta quién miente.

- ¿Cómo dotar de un plan urbanístico a una ciudad que claramente creció y sigue creciendo sin uno?

- Da un poco de risa, pero el Municipio le consultó al CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) hace algunos años que le recomienden planes para un mejor Guayaquil. No han acogido ni una sola recomendación. Vamos a aplicarlas. Por ejemplo, en el tema ambiental, hay un plan que se llama ‘Guayaquil florido’. Está listo es cuestión de aplicarlo.

- Vía a la costa crece sin tener salidas alternas. ¿Qué solución ve en este sector?

- Estamos preocupados porque ha habido una entrega de usos de suelo desmedida. Una de las cosas que nos preocupa es el futuro aeropuerto que estaría en decisión de la nueva administración. Ese aeropuerto estamos en análisis para ver si lo frenamos y ponerlo en un futuro no muy lejano y controlar un poco el desorden en vía a la costa.

- ¿Qué le inquieta de la obra del aeropuerto?

- Más allá del proyecto, creo que no es el momento. Hay un fideicomiso para ir destinando recursos hasta llegar a $ 1.200 millones y esos recursos hoy hay casi $ 700 millones que deberían ser inyectados con microcréditos. Es dinero que no produce. No lo estoy lanzando como propuesta, pero lo analizamos a fondo.