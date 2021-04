En Madrid, los migrantes votan por "la familia y por la esperanza de que el país salga adelante"

De los 20 años que Laura Guillán vive en el exterior, no se ha perdido alguna elección. Esto, a pesar de que para ella, ni para los cerca de 180.000 ecuatorianos empadronados fuera de Ecuador, el voto sea obligatorio. Sin embargo, esta compatriota oriunda de Chimborazo viene movida por la esperanza. La esperanza de que sus sobrinos no se queden sin trabajo, sus hermanos tengan estabilidad y de que “el nuevo gobierno pueda salvar al país”.

Elecciones Ecuador 2021: Sigue MINUTO A MINUTO la jornada electoral Leer más

Guillán también tiene claro que no quiere que exista otra generación expulsada del país. “Hoy estoy bien, tengo trabajo, pero se sufre cuando recién se llega acá”. Esta mujer de rizos negros y que trajo a sus hijos a España, vota para conseguir un Ecuador en el que nadie esté obligado a migrar por la necesidad, como a su generación le tocó a principios del 2000. Incluso se atreve a soñar más en grande y creer que algún día pueda existir un país al que sus hijos puedan regresar. “Ellos se han preparado aquí y podrían aportar mucho” señala.

Además de la familia y el porvenir que les espera en Ecuador, el manabita Ángel Reyes tiene claro por qué vota. Si él pudiera pedirle tres cosas al próximo presidente del país serían trabajo, salud y que se logre erradicar la corrupción.

Quiero que mis compatriotas tengan trabajo, salud y que este gobierno que viene, que vamos a elegir, acabe con la corrupción que hay en las instituciones. Ángel Reyes

A Rosa Muñoz, ecuatoriana residente en España, no le importa tanto quién gane sino lo que haga por Ecuador. “Como la mayoría quiero que Ecuador deje atrás el pasado. Un país en paz y en el que pueda vivir. Que trabaje para todos, combata la corrupción y la delincuencia. No pido más”. A pesar de que tiene más de dos décadas viviendo en Madrid quiere volver y cada vez que acude a sufragar piensa en su familia, pero también en ella y en el tipo de país que la recibirá a su retorno. Confiesa que la tierra la llama y que aún en las peores condiciones regresará, pero reconoce que no es lo mismo hacerlo en un país empobrecido o en uno en el que existan condiciones mínimas para vivir.

Carlos Rabascal, binomio de Arauz, votó, se persignó y recibirá resultados en Guayaquil Leer más

En las elecciones pasadas solo el 33 % de los empadronados acudió a votar. API

En 1998, Johnson Tamayo partió de Daule hacia Madrid sin saber si retornaría algún día. Hoy está seguro que en la situación actual, no lo puede hacer. Pero este guayasense cambiaría su respuesta si existiese un Ecuador diferente.

Nostalgia de mi tierra es lo que siento. Si hubiese posibilidades de trabajar y al final jubilarse con un sueldo digno, toda la gente que salimos, volveríamos. Johnson Tamayo

Con él no concuerda Danilo Herrera. Es enfermero y sufraga “para aportar y generar un cambio con su voto”, pero no regresaría. “Amo a mi país. Lo adoro. Soy ecuatoriano hasta la muerte y mi país es mi país, pero ya mi entorno y mis amigos están aquí. La tierra llama, pero me sentiría un extraño allá”, recalca.

Miles de ecuatorianos votan en España a nuevo presidente con total normalidad Leer más

Y mientras llega el país con el que sueñan todos los ecuatorianos que acudieron hoy a sufragar, ellos siguen siendo fieles a cada cita electoral. Vienen a las urnas con bolígrafo, pasaporte y esperanza. Añoran que su voto sea un aporte para para esa tierra, la que los vio nacer y que los echó el día que no les dio condiciones para vivir.

AUSENTISMO HISTÓRICO

Tradicionalmente, a las elecciones ecuatorianas en España acuden menos de la mitad de los compatriotas llamados a voto (40% aproximadamente). Sin embargo, la convocatoria pasada del 7 de febrero tan solo el 33 % de las personas se presentaron. De acuerdo con las autoridades, la pandemia y el temporal Filomena (nevada) fueron las principales causas, pero no descartan que a la cita de este 11 de abril, acuda mucha menos gente que en la primera vuelta. De confirmarse este dato, sería una de las votaciones con los mayores datos de ausentismo registrados.